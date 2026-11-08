中國2030年前載人登月　將在月面起飛停留3天？一文看清路線圖

中國將於2030年前實現載人登月，具體路線圖將是這樣......

發射兩枚「長征十號」火箭

「長征十號」豎起後相當於30層樓高度。（網上圖片）

中國探月工程2004年才正式起步，比美、俄等國晚得多，但走得很快。在完成繞、落、回的無人探測階段後，當局2023年便全面啟動載人登月任務，首次實施時間更由初期的「2030年前後」，調整到「2030年前」，足見進展非常順利。

至於載人登月的路線圖，首先當局需要發射兩枚「長征十號」重型運載火箭。

全新研發的「長征十號」總長約90米，豎起等於30層樓高度，起飛重量超過2,100噸，堪稱龐然巨物。

載人登月火箭的設計曾多次修改，且出現多個型號名稱，包括「長征五號DY」、「921」等，令人們頗感混亂。現在中國航天方面已明確了它是「長征十號」，大家可以把其他名稱忘記。

「夢舟」「攬月」軌道對接

「夢天」和「攬月」需在月球軌道上交會對接。（網上圖片）

話說回來，第一枚「長征十號」要把「攬月」月面著陸器送上太空。

「攬月」重達26噸，由登月艙和推進艙兩部份組成，其中的登月艙設有維生系統，足以支持航天員在月球短期停留。根據安排，「攬月」升空後將沿地月轉移軌道飛向月球，並「煞車」進入環繞月球軌道等候。

第二枚「長征十號」將發射載有3名航天的「夢舟」飛船。「夢舟」是中國的新一代載人飛船，發射重量也是大約26噸，返回艙設計能重複使用。它有兩個主要型號，一個負責近地軌道的太空站任務，可搭載最多7名航天員；另一個執行載人登月等深空任務，因為「跑長途」需安裝更多儀器設備，最多搭載3名航天員。

「夢舟」同樣要經地月轉移軌道進入繞月軌道，與先行抵達的「攬月」交會對接，它搭載的其中兩名航天員隨後轉移到「攬月」上。接着船器擇機分離，「攬月」降落月面，穿上「望宇」登月服的航天員擇機走出艙門，踏出中國人在月球第一步。

停留3天 駕月球車70公里？

媒稱稱航天員將駕月球車行駛不少於70公里。圖為「探索」月球車構想圖。（網上圖片）

在月球期間，兩名中國航天員除了「漫步」，還要駕駛「探索」載人月球車展開巡視，進行各種探測和採集樣本，為未來建設月球基地作準備。

資料顯示，「探索」自重約200公斤，可承載2名航天員在崎嶇地形快速移動，能在距「攬月」著陸點的方圓10公里內活動。它採用摺疊構型，由「攬月」的登月艙一併送上月球。

另外，兩名航天登陸月面之際，任務的第3名航天員要留守繞月軌道上的「夢舟」飛船，負責軌道管理、通信等接應工作。

中國航天員在月面停留多久？官方暫未有明確說明，有媒體則稱他們的停留時間不少於3天，且駕月球車探索的路程累計不少於70公里。70公里是甚麼概念？香港島和澳門之間的直線距離只有60多公里。

月面起飛 風險和難度極高

「望宇」發月服2024年公布，在當局發布的短片中，它輕量化、小型化，航天員穿上後能靈活活動。（網上圖片）

結束月面工作，2名中國航天員要乘搭「攬月」月面著陸器附設的「上升器」，從月面起飛，進入繞月軌道。

因為月球沒有發射設施，或存在「地基」不穩、地形傾斜的情況，而且必須一次點火成功，沒有容錯率，所以月面起飛被視為極高難度、極高風險的環節。

接下來，「上升器」與「夢舟」對接，兩名航天員返回飛船。此後「上升器」等部件脫落，「夢舟」載着3名航天員回航地球，返回艙在指定着陸場降落，任務完成。

航天迷估算，整個載人登月過程需兩星期左右，因為單是往返月球飛行時間即需要 8至10天。只是「奔月」所需時間涉及軌道設計等很多因素，實際情況有待官方公布。

美國計劃2028年登月？

「阿耳忒彌斯計劃」已次延期。圖為美國民眾觀看火箭發射。（網上圖片）

補充一些資料：1969年7月，美國阿波羅11號任務兩名航天員登陸月球，是人類第一次踏足地球衛星。此後阿波羅12、14至17號任務再有10名航天員抵達月球，惟1972年的阿波羅17號之後，登月任務戛然而止，幾十年來再沒有人類踏足月球。

接下來登月的是中國人了？或許不是，美國2017年啟動「阿耳忒彌斯計劃」，準備再送航天員到月球，目前預計登陸時間是2028年。

當然，美國航天計劃延期是常態，延期多久沒人知道。

順帶一提，上世紀的阿波羅計劃中，飛船和月球着陸器在發射前已連接在一起，並由一枚火箭送上太空，省卻在月軌交會對接的操作。不過，「阿耳忒彌斯計劃」將改用類似中國「兩發火箭、近月軌道對接」的方式進行。

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