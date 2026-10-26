AI短劇真的「降智」嗎？

最近，AI短劇「降智」的話題在社交平台引發廣泛討論。不少網民吐槽，刷完感覺「腦子都笨了」；有人曬出手機使用時長，每天超過10個小時花在短劇平台上。



這絕不是少數人的「上頭」體驗。數據顯示，今年三季度，某短劇平台的月人均單日使用時長約2個半小時，超過微信等國民級應用，今年7月至8月，該平台免費短劇的月均總使用時長超過了8300億分鐘。AI短劇在該短劇平台上佔據不小比重。



忙碌間隙看幾集輕鬆的AI短劇「換換腦子」無可厚非，「電子榨菜」也不必頓頓營養均衡。然而，當「降智」的吐槽愈來愈多、人們刷短劇的時間不斷拉長，就說明AI短劇對我們的影響，已經不只是「消遣一下」那麼簡單。那麼，AI短劇真的會讓人「降智」嗎？



【本文轉載自「浙江宣傳」。】



AI短劇《百姽錄》劇照（Bilibili@鐘也棠）

一

所謂「變笨的感覺」，到底是什麼感覺？不妨從評論區網民分享的感受中找找答案。

「我AI短劇不耐受」。在短劇平台熱播榜上，AI短劇已數見不鮮。相較於真人劇，AI短劇衝突更密，反轉更急，「5秒一個衝突，8秒一個鉤子，第5秒出現的惡毒閨蜜第20秒就被主角制服」。套路卻大都似曾相識，女主復仇逆襲、男主廢柴翻身、隱藏身份後強勢「打臉」等，連台詞都像批量出廠。

更讓人出戲的還有一些常識掉線、邏輯「下班」的橋段，諸如「主角召喚華夏諸神，橫掃對手」「明明身無分文，轉眼掏出百億資產」……當人物只管「開掛」，劇情不求自洽，也就不難理解網民為何感歎「暈AI」，「看AI短劇不能帶邏輯，帶邏輯你就輸了」。

「感覺時間被偷走」。AI短劇無疑很懂怎麼讓人欲罷不能。一部短劇動輒百集左右，單集只有一兩分鐘，每集結尾卻都留著懸念，「我就看十分鐘」往往成了「怎麼一抬頭就這個點了」，每次只多看一集，每次都覺得還能控制，累計觀看時長卻遠遠超出最初的計劃。社交平台上，有網民分享自己兩年刷了將近800部AI短劇，好久沒進過電影院，也有人說「每天眼一睜就打開，一看就到大半夜」，原本是短劇填補生活的空隙，後來卻變成生活為短劇讓路。

「看完後腦袋空空」。刷AI短劇的時候，頭腦似乎一刻也沒閒著，但關掉屏幕，少有理解人物、消化故事的空間。有時還伴隨著情緒上的無所適從，比如部分短劇「受辱足夠狠，反擊足夠猛」，一次次衝擊著情緒，一旦觀眾回到日常，難免覺得疲憊，不知道該如何紓緩。也有網民意識到這種困擾，嘗試「戒斷」，卻要麼「屢卸載，屢下載」，要麼「一邊愧疚，一邊沉迷」。

不過，也有部分網民認為「蘿蔔青菜各有所愛」，如今有些AI短劇的製作已較為精良，何必捧一踩一。在他們看來，「累了一天了，看點辭職中五百萬的爽劇怎麼了？」「AI短劇不是洪水猛獸，管不住自己的手才是」，不能因為AI短劇主打「爽感」，就否定它的觀看價值。

有網民認為看短劇會降低專注力與耐心，不少劇情套路化、邏輯經不起推敲 （圖源：「中國青年報」微信公眾號）

二

圍繞「AI短劇降智」的爭論，最近有醫生回應稱，刷短劇並不會造成醫學意義上的智力下降，也不會對大腦造成器質性損傷。大家口中「腦子變笨」的感受，更多是持續刺激多巴胺，大腦長時間被動興奮後進入超負荷狀態的暫時反應，充分休息後可以恢復。

當然，每個人看多久、怎麼看待AI短劇，情況各不相同，影響也因人而異，不能一概而論。多數人拿它當娛樂消遣，並無大礙。真正需要警惕的，是無節制地沉迷其中，這種強刺激、同質化的內容，可能悄然重塑思考習慣、認知模式和感受能力。尤其AI深度介入後，這套內容生產與刺激機制已經被推到前所未有的極致，影響也更隱蔽、更持久。它或許不會真的拉低智商，但這樣的集體焦慮本身就是信號，背後存在的問題值得認真看待。

停下來，是不是變難了？很多人打開AI短劇，本意只是忙了一天後想放鬆一下。可對於沉迷進去的人來說，常常毫無察覺就耗掉幾個小時。明明覺得劇情弱智，卻停不下來。甚至決心卸載，過幾天又裝了回來。這種「停不下來」，流失的不只是時間，更是安排時間的主動權。每一次「算了，再刷一集」，都會在暗中強化「我缺乏自制力」的心理暗示。長期沉溺，人的自控能力就會逐漸降低。

AI短劇《首爾今天有點魯》劇照（Bilibili@雙魚不吃魚）

思考，是不是鈍化了？深度閱讀、梳理問題、推演邏輯，都是大腦的「主動模式」，需要調動專注力、記憶力與推理能力。AI短劇恰好相反，鏡頭切換極快、反轉密集，大腦幾乎不需要深度思考。觀看過程中，與認知控制相關的腦區活躍度會明顯減弱。久而久之，注意力被切割成碎片，主動思考的閾值愈來愈高。當大腦習慣了即時爽感，再去啃一本厚書、練一項技能、做一項複雜工作，難免會缺乏耐心，對那些需要長期投入才有回報的事，也更難沉下心堅持。

對現實的認知，是不是在簡化？許多AI短劇共享同一套爽文內核，換個時代背景、人物身份，就能照著爆款模板批量複製。這套邏輯之所以奏效，是因為它精準代償了現實生活中人們未被滿足的情緒，但現實的複雜性卻被層層過濾。疲憊時找情緒出口本是人之常情，但值得注意的是，如果長期沉浸在此類敘事裏，就容易不自覺地用被短劇窄化的認知標尺，去衡量複雜的真實生活。AI短劇裏的代償越順暢，人們回到現實直面難題的動力往往就可能越弱。

AI短劇製作過程 （圖源：「央視新聞」微信公眾號）

三

能否保持思考的習慣、保有認知複雜的能力，關乎心智能否成長。從這個角度看，「AI短劇是否降智」的熱議不是杞人憂天，也不是否定其價值，而是AI短劇普及的當下，人們對自身認知狀態的一次本能警覺。

「好看」不止一種模樣。觀眾不缺鑑賞力，平台投餵的同質化內容，未必能滿足觀眾的全部需求。近年來許多出圈的作品也已證明，AI短劇裝得下更有質感的表達。比如，《中國神話》用新形式拓展人們對神話的想像，讓傳統文化在短劇裏煥發新生。《誰的三杯雞》在美食熱氣裏，讓觀眾讀懂兩岸同源的文脈與溫情。科幻題材AI短劇《歸墟》以宏大場面帶來新鮮的視覺體驗，也觸及生態環境與人類生存的深層主題。AI短劇行業要往前走，就需要從拼數量轉向拼品質，拒絕粗製濫造，鼓勵更多有生活質感、有情感深度的創作，讓觀眾看得「不燒心」。

平台不能只算「使用時長」的賬。短劇平台不能一邊靠無縫跳轉、精準投餵、無限推流千方百計拉長用戶使用時長，一邊又把沉迷問題簡單歸咎於用戶「自制力不足」。最新施行的《微短劇發展管理辦法》明確，微短劇播出單位應當定期審核、評估、驗證算法機制機理、模型、數據和應用結果等，優先推薦優質微短劇，不得使用誘導用戶沉迷、過度消費等的算法模型。這就需要平台校正唯流量的算法導向，減少成癮式的產品設計。針對老年人、未成年人等群體，防沉迷、防誘導的舉措還要再嚴格一些。算法既能設計「鉤子」留住人，也可以做好「提醒」關心人。一個好的內容平台，應幫助用戶管理注意力，而非一味透支注意力。

AI短劇《商三官》劇照（抖音@畫心月狐）

把節奏掌握在自己手裏。有網民喊話短劇平台「能不能開防沉迷，我想睡覺」，這句玩笑道出了很多人的處境。短劇算法不斷疊加情緒鉤子，本身就有著很強的黏著力；而能否自主切換狀態、及時抽離，恰恰是對我們文化體力的檢驗。我們不必因為看AI短劇而自責，也不必逼自己立刻「戒斷」。就像飲食需要葷素搭配，AI短劇可以是生活的調味劑，但不應成為唯一的精神食糧。不妨給自己設一道緩衝：單次刷劇設個上限，讓大腦「軟著陸」，碎片時光不必盡數交給屏幕。重要的是，享受娛樂而不是讓消遣變成消耗，擁有從快餐式娛樂裏走出來、去別處尋找精神滋養的能力。

AI短劇真的會降智嗎？短劇的生產邏輯本身就偏愛高密度的情緒刺激，這是它自身需要被正視的問題，但是最終會形成什麼樣的影響，也取決於我們每個人。只要我們持守自主選擇的定力、深度思考的習慣，就不容易被這套節奏裹挾。看清這一點，我們才能在AI時代穩住自己的節奏，收穫更豐盈的精神世界。