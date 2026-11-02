《流俗地》紅遍兩岸三地　許通元析馬華文學：中國書寫到落地生根

近年來，馬來西亞華文作家黎紫書的小說《流俗地》，寫馬來西亞街巷裏的普通人、家庭關係與時代記憶，不僅打動本地讀者，也走進海峽兩岸暨香港的華文閱讀市場。



從早年南來的文人書寫，到如今不斷湧現的新世代創作，馬華文學走過百餘年，歷經政治環境、語言政策與社會結構的改變，卻始終展現旺盛的生命力。是什麼支撐它不斷生長？它又如何在世界華文文學中找到自己的位置？中新社「東西問」就此專訪馬來西亞南方大學學院馬華文學館主任、作家許通元。



現將訪談實錄摘要如下：



中新社記者：黎紫書的《流俗地》充滿馬來西亞地方色彩，為什麼能打動不同地區的華文讀者？這是否說明馬華文學已超越地域的限制？

許通元：《流俗地》是一個很值得討論的例子。小說於2020年在中國文學期刊《山花》刊載，隨後陸續在馬來西亞，海峽兩岸暨香港出版，並獲得多項文學獎項的肯定，顯示馬華文學作品具有跨越地域的傳播潛力。

黎紫書以故鄉怡保為背景，書寫錫礦歷史、華人社區、粵語方言、民眾生活及跨族群關係。她從地方社會出發，探討家庭、愛欲、疾病、死亡及人與人之間的關係，這些都是不同文化背景的讀者能夠理解的生命經驗，也是這部書最成功之處。

2026年10月「文學是隨身攜帶的故鄉」文學分享活動在京舉行。馬來西亞華人作家黎紫書、茅盾文學獎得主喬葉、青年評論家劉詩宇等參會。活動主辦方供圖

中新社記者：馬華文學已有百餘年歷史。它是如何從早期的「中國書寫」，逐漸轉向以馬來西亞為主體的文學？

許通元：廣義而言，馬華文學不應只局限於馬來西亞境內以華文創作的作品。它也可以涵蓋馬來西亞白話(新)中文文學、古典(舊)中文文學、峇峇文學、華裔英文文學、華裔馬來文文學、翻譯文學，以及流散海外、與馬來西亞華人經驗相關的作品。這是一個複雜而多元的文學系統。

馬華文學的源頭，與19世紀以來華僑華人從中國南來有密切關係。移民帶來的不只是勞動力，還有漢字、方言、傳統文化、教育與報刊。隨着華文學校、報章文藝副刊和文學社團的發展，文學逐漸建立起自己的發表空間。

早期南來文人的作品，大多帶有濃厚的中國意識與故鄉情懷。他們雖然身在南洋，精神上的文化中心卻仍指向中國。五四與新文化運動以後，中國新文學進一步影響南洋文壇，推動了馬華新文學的發展。

不過，隨着移民逐漸落地生根，尤其經歷第二次世界大戰及馬來亞獨立前後的社會變化，作家開始重新認識腳下這片土地。南洋不再只是暫時居留的地方，而成為他們真正生活的家園。

因此，馬華文學逐漸從中國的故鄉想像，轉向本地社會的現實經驗，開始思考國家認同、族群關係與自身文化身份。這種轉變非常重要，因為它意味着馬華文學不再只是中國文學在海外的延伸，而是發展出具有自身歷史、社會經驗與文化主體性的文學。

當地時間2025年10月5日正值中秋前夕，馬來西亞檳城州喬治市打銅仔街公園舉辦的花燈會吸引眾多遊客。 （中新社）

中新社記者：馬華文學經歷不同政治與語言環境的變化，為什麼仍能持續發展，甚至形成自己的文學傳統？

許通元：我認為，一個重要原因是馬華文學經過百餘年的積累，已建立起相對完整的文學生態。

這個生態從華文教育、華文報刊、文藝副刊開始，逐漸發展出文學社團、文學刊物、出版社、文學獎項，以及文學研究與文學史書寫。作家有發表作品的平台，讀者有接觸文學的渠道，研究者則通過整理和評論，讓作品進入更長遠的文學記憶。

過去，報章文藝副刊是許多作者的重要發表園地。後來，本地出版逐漸發展，馬華作家也把作品帶到更廣闊的華文世界。大學中文系開設馬華文學課程，相關研究機構與馬華文學館的成立，也進一步加強了文學的傳承。

與此同時，馬華文學本身不斷調整創作方向。從早期的現實主義，到後來的現代主義、後現代主義及後殖民書寫，再到全球化時代的離散經驗與新南方寫作，都反映出文學對時代變化的回應。

所以，馬華文學的生命力不只是來自個別優秀作家，更來自整個文學系統的長期經營。馬華文學形成了一個相對「自足」的文學系統，本地社會的各種題材書寫不斷提供了生產文學的機制，因此即使政治環境改變、語言政策改變、讀者結構改變，馬華文學依然能夠調整自己的形態繼續存在。

當地時間2025年4月13日拍攝的馬來西亞吉隆坡茨廠街。具有百餘年歷史的茨廠街是吉隆坡開埠早期就存在的「唐人街」。 （中新社）

中新社記者：馬來西亞是一個多語言、多文化的社會。這種特殊環境如何塑造馬華文學的語言和美學特色？

許通元：馬來西亞文學最獨特的地方之一，就是它的多元文化環境。馬來西亞長期受到馬來、中華、印度及西方文化的影響，加上殖民歷史、宗教傳統與不同族群的生活方式，形成了非常豐富的文化景觀。

在這裏，一個人懂得三四種語言並不稀奇。對許多華人而言，還可能接觸福建話、粵話、潮州話、客家話、海南話等方言，同時在日常生活中使用馬來語和英語。

這些語言並不是完全分開的。它們共同存在於家庭、學校、巴剎(集市)、咖啡店和街巷之中，也逐漸形成我們獨特的表達習慣與生活記憶。馬華文學的語言是在本地生活中不斷吸收和變化的結果。

此外，熱帶地區的自然景觀、植物、飲食、民間信仰、採礦與種植業歷史，也為作家提供了豐富的創作資源。這些不只是作品中的背景，而是構成馬來西亞人生活經驗的一部分。馬華文學語言把這些文化經驗自然融入文學，讓讀者感受到一種無法輕易被其他地方取代的「馬來西亞味道」。

1998年4月26日 ，馬華文學館正式成立，成為馬來西亞第一個文學館。左三為當時馬來西亞華文作家協會會長雲里風揭幕。（受訪者供圖）

中新社記者：南方大學學院的馬華文學館成立至今，扮演了什麼角色？在人工智能時代，馬華文學是否仍會具有生命力？

許通元：過去，馬華文學雖然累積了大量作品，但相關資料往往散落在報館、出版社、作家個人及不同機構之間。南方大學學院馬華文學館於1998年4月26日正式成立，是馬來西亞首間文學館。創館的重要目標，就是系統收藏、整理及保存馬華文學作品和史料，同時為教學及學術研究提供資源。

目前馬華文學館收集珍藏本室單行本1.3萬多冊、閱覽室單行本1.2萬多冊、期刊1萬多冊，另有大量剪報、學術論文與視聽資料。其中，館藏較早的珍貴作品，包括譚雲山於1930年出版的詩集《海畔》。

文學館也積極舉辦講座、作家交流、專題展覽和文學朗誦活動，並參與文學出版。馬華文學史上最重要的純文藝期刊之一《蕉風》，2002年由馬華文學館復刊並持續出版。

如今社交媒體和人工智能的發展，雖然改變了閱讀習慣，卻也為文學帶來新的傳播機會。文學館通過朗誦、講座及跨領域活動，讓文學走出書本，接觸更多年輕讀者。馬華文學只要持續回應現實、探索新的表達方式，仍會具有旺盛的生命力。

受訪者簡介：

許通元，馬華文學館主任、南方大學學院出版社主任、《蕉風》執行編輯。曾任南方大學學院圖書館館長、南方大學學院產業管理系高級講師、中文系馬華文學課程及通識教育學士課程講師、《南方大學學報》編委及柔佛州作協聯委會主席。曾榮獲「第三屆徐然小說獎」、第十屆大專文學獎新詩佳作獎、第十一屆大專文學獎小說首獎及第十二屆大專文學獎小說組第二名。著有小說集《雙鎮記》《埋葬山蛭》《我的老師是恐怖分子》、散文集《等待鸚鵡螺》《舌挑新山：許通元飲食散文集》(2023)及詩集《養死一瓶乳酸菌》等。