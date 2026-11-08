最後一位開國將軍、原烏魯木齊軍區副司令王扶之病逝　享年104歲

《央視新聞》消息，11月7日，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之走完一個多世紀的人生征程，病逝於遼寧大連，享年104歲。自1955年解放軍首次授銜，歷經十年補授、晉升，開國將軍至此已全部走進歷史。



1955年，中國人民解放軍開始實行軍銜制度。自首次授銜起，歷經補授和晉升，至1965年取消軍銜制度時，共授元帥10名、大將10名、上將57名、中將177名、少將1360名。

王扶之1955年被授予大校軍銜，1964年晉升少將軍銜。

王扶之。（新快報）

王扶之，1923年9月出生，陝西子洲人，原烏魯木齊軍區副司令員，1935年7月加入中國工農紅軍，1936年12月加入中國共產黨。全面抗戰爆發後，王扶之隨部隊開赴華北前線，參加了平型關戰役。解放戰爭中，他先後參加四平保衛戰、遼瀋戰役、平津戰役、衡寶戰役等重大戰役戰鬥。

王扶之。（央視新聞）

王扶之。（觀察者網）

1952年8月2日，在朝鮮戰爭中，時任志願軍第39軍115師代理師長的王扶之正在坑道指揮所組織作戰經驗總結，一顆炸彈突然落下來，坑道瞬間坍塌。碎石泥土傾瀉而下，王扶之等7人被埋在厚厚的土層之下。4名戰友當場犧牲，王扶之與另外2名戰友被巨大氣流推至坑道一角，得以倖存。38個小時後，當救援的官兵終於打開生命通道，他堅持「先救受傷較重的同志」，自己最後一個被抬出來。這一天，被王扶之稱為自己的「重生日」。