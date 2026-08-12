前國務院總理朱鎔基在北京病逝　享年98歲

新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱镕基）今天（12日）在北京因病去世，享年98歲。



朱鎔基逝世｜訃告全文：促進對外開放 敢於說真話 不怕得罪人

新華社公布朱鎔基遺像。（新華社）

朱鎔基是一位偉大的政治家，我們心懷感激

報道指，中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志，因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。

朱鎔基帶領90年代中國克服經濟發展難關。（新華社）

朱鎔基逝世｜ 從20年的右派到具有里程碑意義的「鐵腕總理」

據公開資料，朱鎔基，生於1928年，1947年考入清華大學電機系，1951年大學畢業後，被分配到到東北人民政府工業部計劃處工作，1952年被調任國家計委工作，1958年他被打成右派，曾被下放到國家計委設在襄樊的「五七幹校」勞動，用他自己的說法，「種過小麥、水稻、棉花，放過牛、放過羊、養過豬，當過炊事員」。

在被打成右派的20年裏，他一直在最底層工作，對中國現實國情和老百姓的生活疾苦有了深刻的認識。1978年的中共十一屆三中全會前夕，朱鎔基被恢復黨籍，糾正了錯劃他為右派的問題，他的政治生涯開始迎來大轉折。1983年他任國家經委副主任，1984年出任清華大學經濟管理學院院長。1987年他升任上海市長，開始主政一方，1989年兼任上海市委書記。他在上海工作期間，為上海的經濟崛起和治理現代化立下功勛，至今仍被上海人民懷念。

1991年，在鄧小平的扶植下，朱鎔基升任國務院副總理，開始主管經濟工作。1992年，朱鎔基又升任中共政治局常委，1998年正式成為總理，直到2003年退休。從1991年到2003年的12年期間，朱鎔基給世人留下極為深刻的印象，極其有力地改變了中國經濟社會面貌。這12年間，中國經歷了翻天覆地的變化，從浦東開發、清理三角債、治理通貨膨脹，到1994年的分稅制改革，應對金融危機、金融體制改革、國有企業改制，加入世貿組織（WTO）等等，大幅削減政府規模，搭建中國經濟發展的「三駕馬車」。

朱鎔基近年甚少公開露面。（資料圖片）

朱鎔基。（Getty Images）

經過朱鎔基任內大刀闊斧的經濟改革，中國經濟自此進入長時間快速發展階段，中國人徹底告別數千年的物質匱乏時代。數千年以來，民富國強，一直是無數士大夫群體、名臣賢相夢寐以求的理想。朱鎔基為中國人實現這一理想打下堅實基礎，功不可沒。

朱鎔基逝世｜改革開放總工程師 他用十二年改變了中國