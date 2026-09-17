小奶貓困挖泥機獲救！獲贈mini工程帽螢光背心　重返工地變吉祥物

美國俄亥俄州早前上演一場超萌「工地救援」！河流河段營造公司工程團隊今年7月在巴伯頓（Barberton）作業時，突然聽見挖泥機內傳出微弱貓叫聲，經營運主管Chase Guello順著聲音尋找，最後竟在一台挖泥機底部發現一隻受困的小奶貓。



Guello隨即展開救援，成功將小貓救出，還笑稱►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

這是我們今天的救援任務，平常救的是設備，今天卻變成了這個小傢伙！

在一台挖泥機底部發現一隻受困的小奶貓。（X@AcervoCharts）

救援小隊花盡心思，終於救出超萌小奶貓：

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團隊之後也嘗試尋找貓媽媽，但始終沒有找到，只好尋求當地寄養家庭協助照顧。由於小貓是在挖泥機裡被發現，工地人員乾脆替牠取了一個超有工程味的名字「Komatsu」，暱稱則叫「Su」，Su在寄養家庭接受約兩週的照顧後，重新回到當初救出牠的工程團隊身邊。

沒想到這段救援故事很快在網路上引發關注，就連全球第二大、日本第一大的工程機械、礦山機械及產業機械製造商日本小松製作所（Komatsu）也注意到這位「新員工」，特別送來mini版工作裝備，包括小小的安全背心與工程帽，讓Su還沒正式上工，就已經先把工地造型準備好了。

如今，Su已經正式找到永久的家，住進河流河段營造公司修理技師Jared與家人的家中，未來也將成為公司的「駐店貓」，等到Su長大後，團隊計畫讓牠回到工場陪伴大家，成為名副其實的「工地小同事」！

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