黃仁勳婚外情｜胡錫進：黃被民主黨列清算對象　已成｢案板上的肉｣

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情，引起當地政壇和科技業界的轟動。



官媒《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進8日在微博發文稱，中期選舉大勝的民主黨張狂得有點像「還鄉團」，包括黃仁勳等與特朗普關係緊密的幾大商業巨頭迅速被他們列為首批要清算的對象。所以民主黨將在這個問題上大做文章，「被抓了把柄」的黃仁勳似乎已經成了「案板上的一塊肉」。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

胡錫進指，特朗普重視投資AI產業的發展，在這個問題上，民主黨與特朗普針鋒相對。民主黨人很多都反對數據中心的建設，呼籲延緩AI研發進程。根據NBC的出口民調，在中期選舉中，56%的選民都認為，人工智能和數據中心問題是他們做出投票選擇時的「關鍵或主要考量因素」，所以民主黨將在這個問題上大做文章，「被抓了把柄」的黃仁勳似乎已經成了「案板上的一塊肉」。

胡錫進又指，民主黨議員借黃仁勳婚外情的議題大舉炒作。特拉華州民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）表示自己將從明年一月起擔任參議院外交關係委員會主席，他在攻擊黃仁勳的X帖文中寫道：「我對特朗普政府、中國間諜和人工智能億萬富翁之間瘋狂的關係了解得越多，就越確信本屆政府所做的一切都是腐敗的。國會將會展開調查並給出答案。」

胡錫進指，民主黨人沃倫（Elizabeth Warren）一直堅持要求黃仁勳就英偉達在中國的業務及其出口管制立場向國會作證，但由於缺乏傳喚權，她的要求大多未得到回應。民主黨人重新掌控兩院後，這樣的傳喚變得輕而易舉。

「民主黨重回國會後黃仁勳可能會遭遇更猛烈的衝擊」

胡錫進又指，以黃仁勳為代表的矽谷科技精英們感受到從國會山傳來的寒意可能才剛剛開始，誰也不知道民主黨未來將會把槍口對準誰，又會因為哪個小辮子被議員揪住不放而陷入困境。民主黨明年1月重回國會後，黃仁勳可能會遭遇更猛烈的衝擊。

但胡錫進最後又分析稱，黃仁勳馬斯克他們會有一輪麻煩，那些小議員們借機抖抖威風，但這些頂級大佬被搞倒的可能性微乎其微。美國是資本主義，折騰一圈，還是資本主義。