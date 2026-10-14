庫克在清華大學出席會議　學生驚喜撞見：黃仁勳蘇姿丰會不會來？

近日，多名網民曬出圖片，在清華大學經濟管理學院看到了蘋果公司執行董事長庫克（Tim Cook）。據悉，庫克來參加10月13日至14日舉辦的清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議。一名偶遇庫克的學生表示，「蘇姿丰和黃仁勳也是委員，不知道他們會不會來」。



據內媒《極目新聞》報道，據網民10月13日發布的影片顯示，庫克身著一身深色西裝，從清華大學經濟管理學院樓棟走出。出門後，他對著拍影片網民的鏡頭比V、揮手打招呼。該網民表示，知道這兩天在開清華經濟顧問管理委員會會議，「據說AMD蘇媽（蘇姿丰）和黃仁勳也是顧問，不知道明天（14日）會不會來。」

對著拍影片網民的鏡頭比V、揮手打招呼。（小紅書）

對著拍影片網民的鏡頭比V、揮手打招呼。（小紅書）

另一名網民發帖稱，會議舉行當日下午到經管院自習，一進門就看到橫幅說經管院顧問委開會，「想起來裏面好像有庫克、黃仁勳等好多大佬，就說正好自習，順便看看能不能見到。」沒想到真的在一個通道裏看到了正好下樓的庫克。該網民激動表示「庫克也向我們站在後面的同學揮手比耶！好驚喜，就像老師開學說的，清華的機會真的很多，雖然平時沒有特意去湊過熱鬧，但大佬在眼前，還是超級激動的！」

10月13日，網民發帖稱偶遇庫克。（小紅書）

10月13日，網民發帖稱偶遇庫克。（小紅書）

據清華大學經濟管理學院公眾號內容，清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議於10月13日、14日在北京召開。

清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議於10月13日、14日在北京召開。（小紅書）

該委員會成立於2000年10月，由時任清華大學經濟管理學院院長和國務院總理朱鎔基積極推動下創立。2013年，庫克以蘋果公司行政總裁身份加入清華經管學院顧問委員會。2019年，庫克成為該委員會新任主席，主持了成立以來的第20次年度會議。2026年9月1日，庫克卸任蘋果CEO，轉任蘋果董事會執行董事長，現任清華經管學院顧問委員會主席。

值得一提的是，今年該委員會新增3名委員，分別是英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳、AMD董事會主席兼行政總裁蘇姿丰和瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘。