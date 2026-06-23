英偉達再參展鏈博會　黃仁勳致辭：中國是世界重要科技與產業中心

6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕。英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳透過影片致辭，「Nvidia很榮幸能參與其中，與超過110家客戶及生態合作夥伴攜手。中國是世界上重要的科技與產業中心之一，超過160萬名中國開發者共同基於Nvidia平台進行開發。」



6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕。（中國貿促會）

黃仁勳透過影片發表致辭。（中國國際供應鏈促進博覽會）

本屆鏈博會首次設立了人工智能專區，在先進製造鏈展區專門設置了低空經濟產業鏈專區，充分展示人工智能等熱點領域的前沿技術、創新成果。英偉達（Nvidia，又稱輝達）連續第二年參展。

搭載英偉達平台的機械人吸引了觀展者的注意。（中國商報）

行政總裁黃仁勳透過影片發表致辭：「供應鏈連接著能源、工廠、物流、企業和客戶，進而連接著整個世界。每一條供應鏈同時也是一個訊息系統，而AI將賦予這樣系統智能。Nvidia很榮幸能參與其中，與超過110家客戶及生態合作夥伴攜手。」

黃仁勳還表示，中國是世界上重要的科技與產業中心之一，「這裏的工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也以非凡的規模實現發展。超過160萬名中國開發者共同基於Nvidia平台進行開發。他們正在為製造業、物流、機械人、能源、醫療以及科學領域，打造實用的AI。」