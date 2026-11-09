秦陵陪葬男頭骨中箭遭肢解　顱面復原「蜂準長目」疑秦始皇之子

西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓男子面容，其具備橄欖眼與高挺鼻樑，神態與《史記》記載秦始皇的「蜂準、長目」相似，專家推測他極可能為死於秦二世胡亥清洗運動的皇子。



秦陵東側上焦村陪葬墓男子具備橄欖眼與高挺鼻樑。（影片截圖）

《陜視新聞》報道，秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中的男子死時約30歲，頭骨右顳骨中嵌有一枚青銅箭頭，頭和四肢被肢解後置於棺內。

復原圖顯示，他有橄欖形眼睛、高挺鼻樑，面部輪廓與《史記》中記載的秦始皇「蜂準、長目」特徵有相似之處。墓中出土了金、銀、青銅劍等大量高等級陪葬品，進一步印證墓主的皇室身份。

西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓男子面容。（影片截圖）

西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓男子面容。（影片截圖）

秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中的男性顱骨。（影片截圖）

《澎湃新聞》報道，墓主身份仍處於推測階段，判斷其為秦始皇之子只是假說，面容復原旨在讓現代人貼近歷史悲劇個體，不可誤讀為正式的身分鑑定。

上焦村7具可鑑定遺骸，目前能與具體姓名或文字直接對應的只有「榮祿」與「陽滋」兩例，其餘遺骸的身份仍處於墓葬整體定性所覆蓋的範圍之內。

西北大學科研團隊還原秦陵東側上焦村陪葬墓男子面容。（影片截圖）

據《兵馬俑故鄉 • 魅力臨潼》一書介紹，1976年經鑽探發現上焦村17座陪葬墓，同年10月至次年1月，考古人員發掘了其中8座，在7座墓內發現人骨，包括5男2女，年齡約在20歲到30歲，有6具明顯是生前肢解而死。

在8座墓中，隨葬器物有金、銀、銅、鐵、陶、玉、骨、漆器和一些絲綢殘跡等200多件，包括一個長9.5厘米、刻有「少府」二字的銀蟾蜍飾件，說明此為秦代中央鑄銅官署所製；兩枚有印文「榮祿」、「陰嫚」的銅印章，兩組字之間有一線相隔，為典型的秦印風格。

由於墓葬規格高，葬器尤其講究，且8座墓均為當時具身份地位的人才能用的甲字形墓，專家推斷墓主人與秦代皇室有關。