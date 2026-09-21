秦始皇陵為何不開挖　專家稱對祖宗要有敬畏之心「能不挖就不挖」

9月18日，陜西省考古研究院公布疑似發現戰國晚期秦國華陽太后的陵墓，令「秦始皇陵為什麼不挖」的話題衝上熱搜。2年前，秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時曾提到，有機纖維文物極易毀損，主張除非是搶救性保護發掘，否則對祖宗應保持敬畏之心，「能不挖就不挖」。



5月17日，遊客在秦兵馬俑一號坑遺址參觀。（新華社）

秦始皇陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇跡」，每年接待過百萬海外遊客。經過40多年的考古調查和發掘研究，已發現陪葬坑、陪葬墓等600餘處，出土了包括秦兵馬俑在內的文物5萬餘件，但至今仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。秦始皇帝陵中是否真如史書中記載般燈火長明、水銀做江河？考古學家要不要主動發掘？

秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時曾提到，有機纖維文物極易毀損，主張除非是搶救性保護發掘，否則對祖宗應保持敬畏之心，「能不挖就不挖」。（影片截圖）

秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時曾提到，有機纖維文物極易毀損，主張除非是搶救性保護發掘，否則對祖宗應保持敬畏之心，「能不挖就不挖」。（影片截圖）

2024年6月，秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時曾稱，地下植物與動物纖維等文物極其脆弱，貿然打開會遭受巨大衝擊，除非是搶救性保護發掘，「不然能不挖就不要挖，皇帝陵以後也不要動」。

吳永琪又稱，「我們要對天地、對自然、對祖宗有敬畏之心」，如果有先進探測技術，能夠在地面不打開陵墓的條件下了解皇陵，「而不去打擾這個睡了兩千年的老人，我出自內心的說法，以後也不要動」。

秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時曾提到，有機纖維文物極易毀損，主張除非是搶救性保護發掘，否則對祖宗應保持敬畏之心，「能不挖就不挖」。（影片截圖）

吳永琪表示，已經通過物探手段測出皇帝陵確實有水銀，封土的汞含量是大地本體的70多倍，側面證實了史書中關於「以水銀為江河大海」的記載。他又建議保留懸念與未知之美，「往往是沒得到的東西最美。所以，我們就存著疑問慢慢想吧，這個過程比得到更好」。