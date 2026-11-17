亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日將在深圳舉行。這是深圳首次承辦如此高規格的多邊會議，香港01記者實地直擊主會場深圳國際交流中心附近的福田區街道，發現街頭掛滿各色的會議道旗，氣氛十分濃厚。



然而，國際政要雲集的背後，不同群體如何看待這場盛事？01記者近日在深圳實地採訪在深創業近十年的外籍AI工程師、土生土長的「深二代」、穿梭街頭的外賣快遞員、的士司機以及路人。從前沿科技落地、城市治理、打工人停工的生計焦慮，不同階層眼中的APEC有不一樣的樣子。



深圳街頭掛滿各色的會議道旗，氣氛十分濃厚。（許靖雯攝）

深圳街頭掛滿各色的會議道旗，氣氛十分濃厚。（許靖雯攝）

深圳街頭掛滿各色的會議道旗，氛圍感直接拉滿。（許靖雯攝）

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希臘AI創業者Robert：在深圳能搶先看到最新技術的第一眼

在南山蛇口生活的希臘籍創業者Robert，是一名AI系統開發者。他今年35歲，已在深圳定居近十年，和中國籍太太育有兩名子女，目前創業並營運幾家公司。

在南山蛇口生活的希臘籍創業者Robert，是一名AI系統開發者。（韓學敏攝）

回憶起2017年剛到深圳時的景象，Robert直言當時的城市管理與如今大相徑庭。「十年前的深圳電動車亂竄，經常發生交通事故，當時城市擴張速度遠快過管理。」

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

深圳福田區域多了很多外國友人。（許靖雯攝）

在深圳生活近十年，Robert見證了地鐵日趨成熟、摩天大樓越來越多，黑車非法載客現象消失，電動電單車上牌監管，摩托車亦被禁行，「治安和環境改善很大，深圳變得現代又繁榮。」

得知深圳承辦APEC時，Robert的第一反應是興奮：「深圳是我住了十年的家。我一直希望更多外國人能夠真正看懂這座『中國矽谷』，瞭解它是如何崛起並影響世界的。APEC是一個最好的契機，讓外界親眼看看中國這十年的發展。」他表示，深圳的GDP排在全球前列，城市發展和創新的推進速度極快。

Robert在深圳定居近十年，和中國籍太太育有兩名子女，目前創業並營運幾家公司。（韓學敏攝）

身為AI從業者，Robert認為深圳在APEC最值得向其他成員經濟體展示的，並非單純的大語言模型，而是「將AI與真實場景結合的能力」。「與美國等其他AI重鎮相比，深圳在機械人和硬件電子製造方面本就極具優勢，迭代效率也是全球最快的。AI從業者來到這裏，最該看的不是誰的模型評分最高，而是技術如何融入機械人、供應鏈物流和現代實體生活。這一點深圳做得比世界上任何地方都好。」

Robert稱讚，在深圳總能搶先看到最新技術的第一眼。（蘿蔔快跑）

Robert稱讚，蘿蔔快跑在路上行駛平穩，有時甚至比真人司機更守規矩、更安全。（蘿蔔快跑）

Robert稱讚，在深圳總能搶先看到最新技術的第一眼。他分享了乘坐蘿蔔快跑（Apollo Go）無人駕駛出租車的經歷：「剛上車時確實有點緊張，但體驗非常驚艷。車內有觸控大螢幕顯示即時路況，還能播放森林或流水等舒緩音效。在路上行駛非常平穩，有時甚至比真人司機更守規矩、更安全。」

深圳的快節奏對常人而言或許伴隨焦慮，但對於現時正在創業的 Robert來說卻是很合適的節奏，「在希臘，生活節奏很慢，大家更傾向享受生活和提早退休；而在深圳，我覺得能按腦子轉動的速度前進」。他認爲APEC在深圳舉行不僅證明深圳發展的今非昔比，更能完美展現科技實力。

街頭電箱都包裝了一番。（許靖雯攝）

深二代：見證深圳從「毛坯到精裝」

如果說外籍創業者看到的是深圳的科技鋒芒，那麼出生和長大在深圳的本土人，則在這場盛事前多了一份溫情與「孩子變得很厲害」的驕傲。

1992年出生於深圳的嚴女士是典型的「深二代」。（韓學敏攝）

1992年出生於深圳的嚴女士是典型的「深二代」。她的父母於1988年響應國家號召來深圳建設，之後她出生在深圳，見證了深圳30多年的變化。

嚴女士感歎，「我是看着深圳從『毛坯房』一步步裝修成『精裝房』的。」小時候清晨聽到的是環衛工人揮動竹掃帚沙沙作響的聲音；如今走在街頭，取而代之的是自動作業的清掃機械人。小時候最高的城市地標是羅湖國貿大廈，如今則是平安金融中心。「這座城市由內而外變得精緻，國際面孔也從最初的稀罕變成了日常。」

清潔機械人在深圳街頭工作。（許靖雯攝）

談及APEC落戶深圳，嚴女士坦言最初略感意外，但之後又覺得理所當然：「中國有那麼多城市，確實很意外，但深圳在科技前沿和經貿發展上最有活力。深圳不辦，哪裏能辦？」

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

嚴女士透露，已退休的消防員父親和從事多年志願服務的母親，第一時間跑去報名APEC志願者，可惜未能入選。「我父母的心態特別可愛，他們說沒選上志願者，就乾脆在峰會期間回內地老家住幾天，把空間騰出來給外賓參觀，我們看了幾十年，也該讓人家好好看看」。

在盛會帶來的國際光環之外，嚴女士也關注其能否為普通人解決現實困境，譬如近年被討論的「人才流失」與「內卷焦慮」。

嚴女士笑言，平時快節奏的深圳因為APEC被迫慢了下來，希望大家可以藉此體驗慢生活。（韓學敏攝）

「父母那一輩來深圳，是伴着特區建設的浪潮；到了我們這一代，關鍵在於如何把人『留住』。」嚴女士直言，深圳不能永遠只是一座龐大精密的「工作機器」，長期高壓運轉會透支年輕人的熱情。深圳必須學會如何讓人在這裏放鬆生活。希望APEC可以提升大家對深圳這座城市的信心，讓大家願意進來之後真正「Hold住」。

深圳街頭APEC氛圍感拉滿。（許靖雯攝）

深圳地鐵「喜迎APEC」的宣傳標語。（許靖雯攝）

深圳地鐵「喜迎APEC」的宣傳標語。（許靖雯攝）

深圳高鐵站也挂上「喜迎APEC」的宣傳標語。（許靖雯攝）

嚴女士為深圳城市治理提出了一個前瞻性的建議——「寵物友好」。她說，「現在年輕人生育率下降，養寵物的人越來越多。深圳擁有上千座公園，但真正開放給寵物的屈指可數。既然深圳倡導綠色出行、追求慢節奏，未來不妨在鯤鵬徑這類郊野綠道擴大寵物友善空間。一座能容納生活趣味與喘息空間的城市，才具備持久的吸引力。

嚴女士希望深圳在「寵物友好」這塊可以做得更前衛。（王海圖攝）

最後，嚴女士笑言，為了迎接峰會實施綠色出行，平時快節奏的深圳被迫慢了下來，「這一個星期大家可能轉為居家辦公，步調變慢了，少了緊繃感。這座極速狂奔的城市，大家可以藉着這個契機，體驗慢生活。」

深圳年輕人稱不是很了解APEC會議。（韓學敏攝）

底層打工人憂「手停口停」 主會場外湧現打卡潮

01記者走訪福田區街頭、商圈及主會場一帶，發現底層打工人為生計盤算，普通市民對APEC會議比較生疏，但主會場周邊則掀起了打卡潮，不少民衆特意過來打卡拍照，更對即將到來的各國領導人特朗普和普京相當感興趣。

外賣騎手要放七天無薪假。（韓學敏攝）

在福田區一處街道，一名外賣騎手告訴記者，「我們收到了通知，要求我們放假7天。」他坦言，聽到放假消息時第一反應挺高興，但隨之而來的卻是現實的焦慮：不工作就沒有工資。他表示，電單車限行管制變嚴，集中充電的地方本來就收費貴，現在又強制不能充電，就沒有辦法上路送餐。

在福田區域工作的士司機對此同樣感受深切，「身邊沒人認真討論APEC，我們連正式的管制通知都還沒收到，目前營運一切照舊。」的士司機也注意到，近幾週街頭的外國面孔明顯增多，有些外國遊客還不會使用電子支付，下車時直接用美金支付。

不少民衆特意過來主會場周邊打卡拍照。（盧詩文攝）

談起一些外國政要來到深圳，的士司機的語氣透著打工人的務實：「那些都是國家層面的大事。國外領導人來，再怎麼簽大項目，錢也不可能直接投資到我們出租車司機身上。」

記者隨後在福田核心商圈星河COCO Park隨機走訪了多位青年白領與逛街市民，當被問及「如何看待即將在深舉行的APEC」時，大部分路人的第一反應是短暫的錯愕，隨後笑稱「沒聽過，大概知道有這個會但不清楚說的是什麼」。

一名和兒子來香蜜湖的家長讚深圳街頭整潔、氛圍濃厚。（盧詩文攝）

然而，在主會場深圳國際交流中心一帶，氣氛則相當熱烈。香蜜湖路附近聚集了大批專程前來拍照打卡的市民。一名攜子前來的家長讚街頭整潔、氛圍濃厚，作為「改革開放窗口」的深圳這次盡顯大國氣度。他知道美國總統特朗普與俄羅斯總統普京出席這次會議。

一位深圳上班族亦特意來主會場深圳國際交流中心一帶「湊熱鬧」。（許靖雯攝）

另一位在深工作近十年的湖南籍上班族亦特意前來「湊熱鬧」。他指平時沒這麽多人，這次也是因爲APEC即將舉辦，所以不少民衆特意過來打卡拍照，他還説知道峰會曾於北京及上海舉辦，如今特朗普、普京及香港特首李家超均會來到深圳，感受到了APEC給深圳帶來濃厚氛圍。