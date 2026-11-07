APEC深圳｜5區動員市民停駛電單車享獎勵　地鐵上線定製報站

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開。為紓緩會議期間路面交通，繼鼓勵私家車停駛後，深圳各區進一步將範圍擴展至電單車。市民若在會議周自願停駛，可獲電單車保險7折優惠。



深圳地鐵近日推出APEC主題宣傳，除在月台大螢幕滾動播放APEC宣傳海報及大會主題歌外，更在多條經過福田站的列車路線引入「APEC定製報站」，氛圍感拉滿。



市民若在APEC會議周自願停駛，可獲電單車保險7折優惠。（南方日報）

市民自願停駛電單車可獲7折車險

據《21世紀經濟報道》，截至11月6日晚，深圳已有南山、福田、羅湖、龍華及龍崗五區開放電單車自願停駛申報。居民可通過各區微信小程式，如「南山通」「i龍華」「i福田」「i羅湖」完成實名認證，填報車牌號碼、所在社區及具體停車地點。11月16日至20日期間自願停駛且申報成功的居民，活動結束後享受電動自行車保險7折優惠。

深圳已有南山、福田、羅湖、龍華及龍崗五區開放電單車自願停駛申報。（互聯網圖片）

據悉，電單車自願停駛倡議是深圳市APEC交通保障和「綠色出行、暢通有我」倡議的組成部分。除提倡電單車車主自願停駛，機動車停駛申報激勵措施也已展開，截至11月4日，主動申報在會議期間停駛私家車等機動車輛的市民已突破123萬人。

APEC會議周期間，深圳將提升公共交通運力，地鐵部分繁忙線路班次間隔將縮短至2分鐘，並視乎人流調配備用列車；巴士方面則額外新增50條地鐵接駁專線，整體班次運力提升20%。為鼓勵市民選擇公共交通，會議期間深圳地鐵、巴士票價將打五折。

圳地鐵2號線、8號線、3號線及11號線等多條經過福田站的列車都換上「定製報站名」。（深圳《第一現場》）

APEC會議將至，深圳的APEC氛圍也逐漸濃厚。（深圳《第一現場》）

深圳地鐵上線APEC「定製報站名」

APEC會議將至，深圳的APEC氛圍也逐漸濃厚。據深圳《第一現場》報道，深圳地鐵除了在月台大屏幕滾動播放APEC宣傳海報，還上線了東道主城市主題歌《在奇蹟之城遇見你》整首MV。

另外，深圳地鐵2號線、8號線、3號線及11號線等多條經過福田站的列車都換上「定製報站名」：「在奇跡之城遇見你，下一站，福田」，盛事氣氛濃厚。