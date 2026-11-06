迎APEC苦學英語　深圳五旬巴士司機手抄單詞致頸椎痛：想幫外國客

亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。深圳一名50歲巴士司機為更好服務外國友人，正在苦學英語，他希望舉辦APEC期間，可以讓外界看到深圳不僅有現代化的高樓與科技，更有一座國際化大都市開放包容、溫暖善意與文明細節。



張曉陽趁着休息時間抓緊學習。（深圳晚報）

學英語為彌補18年前的遺憾

綜合《深圳晚報》和《南方都市報》報道，開了18年巴士的司機、50多歲的張曉陽自學英語的契機源自2008年，當時蛇口客運碼頭外國人雲集，兩名烏克蘭中年女性因乘車及溝通困難，在街頭急得嚎啕大哭。當時途人大多駐足圍觀或冷眼相看，站在十數米開外的張曉陽看在眼裏，心裏卻隱隱作痛：「身在異鄉，人生路不熟，遇到困難誰能幫得了你？」

因語言障礙而「插不上手」的強烈無力感，像一根刺扎進了他的心。自那天起，張曉陽暗下決心：至少要學會基本英語，下次再遇外國乘客有難，可以及時提供幫助。

張曉陽寫滿字的作業本。（深圳交通）

APEC即將到來，張曉陽對自己掌握英語的要求越來越高。工作結束後，他不斷學習與深圳APEC會議相關的核心詞，譬如「Pacific，Economic，Cooperation……」，為了流利說出 「Efficiency」，他經常在心裏反覆默念，練習了半年。

學單詞練到頸椎發炎

休息時間，張曉陽為學會一些難讀的單詞，甚至強迫自己像小學生一筆一劃寫字母，一度練到頸椎病發作，痛得不敢再隨便亂寫，但他依舊沒放棄學英語。

這幾年，張曉陽在語言學習平台多鄰國上的打卡紀錄已突破1200天。還學會利用AI工具充當英語陪練，量身定製貼合巴士車廂日常的實用短句，譬如「You can pay cash or WeChat（你可以用現金或微信支付）」到「Please relax, I can help you（請放鬆，我能幫你）」。

張曉陽在日常工作中。（深圳巴士集團）

為迎戰即將到來的APEC，張曉陽的「備考」範圍已延伸至導遊服務。公餘時，他會特意前往南山文化交流中心「蹭」外語環境，更請AI代編寫介紹深圳地標的英語短句：「Art village for paintings（大芬油畫村）」、「DIY painting」、「Pedestrian street（步行街）」……全被他密集抄在紙上背得滾瓜爛熟。

看到張曉陽天天認真背單詞，最初有同事打趣笑說：「老都老了，這輩子也就是個bus driver，還折騰啥？」然而日復一日，調侃漸漸化為敬意與默契。工友們不僅主動把家中子女用剩的舊練習簿帶回車隊送給他，甚至拍下他苦練英語的短片，激勵子女用功。

工作結束後，他不斷學習與深圳APEC會議相關的英語單詞。（南方都市報）

工作結束後，他不斷學習與深圳APEC會議相關的英語單詞。（南方都市報）

早前，一名就讀深圳大學的埃塞俄比亞留學生登上張曉陽的巴士，兩人憑着「散裝英語」聊得很投機，下車時對方欲添加微信好友。但行車期間嚴禁使用手機，張曉陽只能婉拒。

這件事情讓他發現：「語言只是一種媒介，核心在於展現態度。人家遠道而來，你一句簡單真誠的問候，對方一整天的心情就完全不同。窗口讓人感到溫暖，整個深圳、國家的形象都不一樣了。」

張曉陽表示，如果英語學得再好一點點，想去做APEC義工。（深圳發佈）

盼學好英語做APEC義工

被問及苦學英語的最大收穫，張曉陽道出了一番人生體悟：「英語只是個媒介，我們要讀書的。讀書多了才知道無知，原來自己是個井底之蛙；再讀多了，井口大了一點，說不定哪一天從井裏跳出來了，就開智慧了。一旦開智慧，你就有了慈悲的心。」

他憶述，曾有一名四五歲的日本小女孩在下車時，特意站在車門前回頭向他微笑致謝。那一刻讓他頓悟：真正的服務不僅是精準的單詞，而是在於眼神的互動與發自內心的喜悅。

談及未來的計劃，張曉陽表示，「如果學得再牛一點，APEC我就去做個義工；或者等退休了，去高級西餐廳端着盤子，乾乾淨淨地跟人家說一句『Hello, what would you like？』，這都是很有意思的事情。」

隨着深圳籌備APEC的氛圍逐漸濃厚，張曉陽也感覺到，自己不是「一個人在學」，車廂裏的線路牌、應急開關加上英文標注，站點播報換成發音更地道的外語；公司鼓勵大家學習英語。他希望這些變化能讓外國友人看見深圳充滿人情味、包容互助的文明溫度。