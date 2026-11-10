孟加拉完成審批　斥167億採購20架中國殲-10CE　首架最快明年交付

中國製殲-10CE（J-10CE）戰鬥機持續拓展海外市場。據孟加拉媒體日前披露，孟加拉空軍採購20架殲-10CE的政策及財務完成最終審批，涉及項目總金額高達約21.316億美元（約167.35億港元），首架戰機預計最快於2027年交付。



孟方採購殲-10CE進展。(Agamir Somoy)

綜合孟加拉媒體Agamir Somoy 等6日報道，政府信息顧問赫德·烏爾·拉赫曼（Zahed Ur Rahman）證實這宗重大軍購已完成審批。項目總額約21.316億美元，其中戰機本金採購成本約為19.6億美元（約153.7億港元），利息部分則佔約1.7億美元（約13.33億港元）。

殲-10CE是「殲-10C」的外銷出口型。圖為央視公布的演習畫面顯示，殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（電視截圖）

據觀察網「大伊萬頻道」消息，孟加拉財政部已批准為該採購案提供國家擔保，其中約3.919億美元（約30億港元）將作為首期付款。以本金計算，20架戰機平均每架成本約9800萬美元（約7.64億港元）。但具體融資來源、分期償付年期及完整合約內容仍有待正式簽署後進一步落實。

與國際同類採購案相比，殲-10CE展現出極強的性價比競爭力。資料顯示，印度2016年以約87億美元（約682億港元）採購36架法國「陣風」，2025年再花費約75億美元（約588億港元）購入26架「陣風」系列；印尼2022年購42架「陣風」亦耗資約81億美元（約635港元）；土耳其2025年購買20架「颱風」戰機及配套保障合約更達約107億美元（約839億港元）。

2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

分析指出，國際戰機軍購總價通常包含機載武器、零部件、後勤維護及人員培訓等多種項目，若孟加拉的19.6億美元本金同樣涵蓋上述「全套配套」及售後升級服務，整體價格在國際市場極具吸引力。

據悉，殲-10CE作為先進四代半戰機，配備有源相控陣火控雷達、機載電子戰系統、頭盔顯示系統及強大的超視距空對空導彈等精確制導武器。目前孟加拉空軍主力僅依靠約8架俄製米格-29B，以及40多架老舊的殲-7系列。20架殲-10CE的服役，將提升該國制空能力與防衛威懾力。

中國製殲-10CE（J-10CE）戰鬥機持續拓展海外市場。（中國軍網）

有分析指出，引進殲-10CE是體系化構建的第一步，孟加拉未來極可能進一步採購中國製雷達、戰術數據鏈、作戰指揮網絡及遠中近程地面防空系統，逐步建立起完整的中式空防作戰體系。

殲-10CE此前已成功交付巴基斯坦及烏茲別克，孟加拉的敲定將令其海外版圖進一步擴大。另外，亞塞拜疆亦被視為潛在買家，惟相關訂單尚未獲證實。