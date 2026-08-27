孟加拉考慮採購殲-10CE　胡錫進：西方戰機定義的天空將被改寫

孟加拉國政府8月25日表示，正推進採購中國製殲-10CE（J-10CE）戰鬥機的計劃，並聲稱這機型在印巴戰爭中曾擊落印度戰機「陣風」（Rafale）。胡錫進則發文表示，中國明星戰機殲-10CE已被孟加拉國「鎖定」，反映出中國裝備「好用、耐用且便宜」的特質正獲得全球廣大發展中國家的青睞，中國軍品走向世界已是勢不可擋的趨勢，他更寫道，「西方戰機定義的天空將被改寫」。



2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

據此前報道，孟加拉總理信息與廣播顧問拉赫曼（Zahed Ur Rahman）特別提到殲-10CE的實戰表現：「最近有真實作戰經驗。印度和巴基斯坦交戰時，一架印度『陣風』被中國殲-10擊落。這個信息現已得到確認」，他續稱，相比同級別的「陣風」或「颱風」（Eurofighter Typhoon）等歐洲戰機，中國戰機價格便宜得多，「希望政府採取所有必要措施保障人民防務」。

殲-10CE是「殲-10C」的外銷出口型。圖為央視公布的演習畫面顯示，殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（電視截圖）

胡錫進分析，孟加拉年度軍費不到50億美元，資金緊張讓其在軍備採購上面臨巨大壓力，他指出，孟加拉除了東部與緬甸接壤外，其餘部分被印度和孟加拉灣環抱，在軍事上主要需要防範印度。目前該國陸軍從輕武器、火炮到主戰坦克，以及海軍潛艇，幾乎清一色都是中國裝備。

胡錫進強調：「中國好用、適用且廉價的裝備非常符合其需求，軍事採購同時也顯著提升了中孟關係的韌性。」

他進一步指出，孟加拉國的急切採購只是發展中國家偏好中國武器的縮影。除了巴基斯坦成體系裝備外，埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋等國也對中國的殲-35戰機及軍用無人機表達了強烈興趣，而中巴合研的「梟龍」戰機也已在多國服役。

「梟龍」是中國成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座單發輕型多用途戰機。該項目原計劃僅對巴基斯坦的「殲-7」加以改造，但歷經二十多年研發改造後，該機已具備四代戰鬥機能力。（新華社）

胡錫進指出，美國「戰區」網站稱，中國在高端軍用航空航天出口領域日益活躍。事實上，憑借三種不同的戰鬥機設計，中國完全能夠滿足不同客戶在成本和性能方面的各種需求。

此外，他提到，中國在提供可與有人駕駛戰鬥機協同作戰的無人機方面正處於越來越有利的地位。中國目前在無人機技術領域取得了長足進步，並正積極研發與美國協同作戰飛機（CCA）類似的機型。此類無人機設計可與這些戰鬥機配合使用，使即便是較小的國家也能獲得最新的作戰理念和空中力量。

胡錫進提到，歐洲智庫的分析指出，未來幾年，隨著中國努力提升軍事裝備出口並擴大全球影響力，中西方供應商之間的競爭只會愈演愈烈。

面對西方國家的戒備與干擾，胡錫進表示，美國和西方軍事大國正對此深感不安，美方甚至多次威脅各國必須在西方武器與中國武器之間「二選一」。此外，西方出售武器往往附加諸多政治附加條款，例如美國向沙特阿拉伯出售F-35的計畫就拖延了多年。

2026年7月 日，美國紐約市，一隊F-35戰機在飛行表演期間沿著哈德遜河飛行。（Getty）

胡錫進解釋，阿聯酋和沙特想要購買美國的F-35戰機，但是美國卻以『保護敏感技術免受中國潛在獲取』以及『維護以色列的地區優勢』為由從2017年拖到了現在，「中間還經歷了美國和沙特關係惡化，軍售完全被擱置，直到去年底，白宮才確認向沙特出售F-35，但仍沒有敲定合同。出售和購買軍火，這本身就是對國家關係信任度的展現。」

此外，美國對北約國家購買中俄武器有很嚴厲的限制。胡錫進提到，2017年土耳其從俄羅斯購買S400防空導彈後，美國逼土耳其必須在美國F-35和S400之間「二選一」，逼著土耳其這幾年一直左右搖擺。2018年，埃及想要購入俄羅斯蘇35戰機，美國威脅稱，若合同達成則可能引發制裁，埃及迫於壓力放棄了這筆合同。

胡錫進表示，「接下來一波中國武器走向世界的力度很可能是美國壓不住的」，他，西方分析人士已意識到中國軍工正在快速創新，「中國具備經濟高效、技術先進且能迅速製造與交付的全套能力，這種比西方更具成本效益且政治限制更少的替代方案，正越來越受到國際軍購市場的矚目。」