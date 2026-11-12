百度李彥宏：AI時代崗位收斂　蘿蔔快跑攻港完成右舵無人駕駛測試

11月12日，百度世界2026大會在北京舉行。百度創始人李彥宏在開幕式發表主題演講，斷言人工智能（AI）發展的下一幕是「智能組織」，並提出「組織進化三原則」，認為AI時代崗位不會消失，但會走向收斂，分為創造與連結兩類。

李彥宏還稱，無人駕駛將是人工智能技術競爭中不可或缺的一環。百度旗下「蘿蔔快跑」在迪拜實現全無人商業化運營，更在香港完成全球首個「右舵左行」環境下的全無人駕駛測試。



百度世界2026現場。（許靖雯攝）

未來崗位不會消失但會收斂

李彥宏在演講中以工業革命作類比，指出當前許多企業引入AI技術後，仍未產生預期的經濟效益，主因在於「只更換了電機，卻沒有重新設計工廠」。

他認為，AI技術的上游是能源，下游則是組織能力，「換一台AI新電機只是起點，重新設計新廠房才是分水嶺，而這座新廠房就是不同於現行科層制的AI原生組織體系——智能組織。」

針對企業如何轉型，李彥宏提出「組織進化三原則」。第一是打破崗位邊界。崗位是工業時代的單元，而任務才是智能時代的單元，未來企業將演變為一個任務網絡。李彥宏預言，未來職場崗位將高度收斂為兩大類：一是負責創造新事物的Builder，二是負責與人溝通連接、建立情感信任的Seller。

百度世界2026現場，百度創始人李彥宏在開幕式發表主題演講。（許靖雯攝）

第二是沉澱隱性知識。員工腦海中的經驗僅屬個體能力，唯有將其顯性化並沉澱至企業平台，轉化為組織智能，才能形成競爭對手「抄不走、挖不動、買不來」的真正護城河。

第三是設計流程閉環。李彥宏提出「可衡量 + Looping（循環）= 持續進化」的公式，強調透過客觀衡量標準讓AI不斷迭代優化，使企業成為一個由無數自動化閉環組成、能持續學習進化的系統。

大會期間，百度亦圍繞「芯雲模體」四層架構發布多項重磅成果，包括正式推出大模型交易平台「詞元所」、發布文心大模型5.5 Flash預覽版及兩款應用模型；同時升級百度搭子、庫庫、百度一鏡、伐謀四大智能體，並推出百度智能雲天池1024卡超節點及崑崙芯新產品計劃。

全球首個無人車「自駕游」海南

李彥宏認為，「今天的具身智能，大約相當於無人駕駛2016年左右的發展水平，無人駕駛將是人工智能技術競爭中不可或缺的一環」。

百度「蘿蔔快跑」目前已覆蓋全球28座城市，自動駕駛總里程突破3.5億公里，當中全無人里程佔逾2.4億公里，累計服務訂單超過2300萬單。

蘿蔔快跑無人車。（許靖雯攝）

百度世界2026現場。（許靖雯攝）

會上，百度宣佈旗下蘿蔔快跑與神州租車攜手，開創了全球唯一的無人車「自駕遊」服務模式。目前，無人車「自駕遊」已在海南落地，平穩運營服務用戶滿一年。

據悉，該服務打破傳統自駕必須持有駕照的門檻，主打「免駕駛導遊式包車」、隨叫隨到無需往返取還、自主充停及車內K歌冷飲娛樂等體驗。

會上一場跨國直播連線環節中，身處迪拜的全球體驗官與李彥宏實時對話，展示蘿蔔快跑在當地街頭平穩行駛的體驗。被問及什麼時候能購買一輛蘿蔔快跑接單賺錢時，李彥宏笑言「現在還買不到，只能租」，希望日後可以滿足到用戶買蘿蔔快跑的願望。

百度世界2026現場，百度創始人李彥宏在開幕式發表主題演講。（許靖雯攝）

全球首個右舵全無人駕駛落地香港

值得注意的是，蘿蔔快跑在國際化佈局中，已在香港完成全球首個「右舵左行」交通環境下的全無人駕駛測試。

據此前報道，蘿蔔快跑於2024年11月獲發香港首張自動駕駛車輛先導牌照，隨後拓展測試版圖，路線由最初的機場島，逐步延伸至東涌、北大嶼山、港島南區數碼港，以及九龍東觀塘區與九龍城區等市區路段。

2024年12月蘿蔔快跑開始在機場島進行區域道路測試（陳巧恩攝）

據百度披露的數據，截至今年5月底，蘿蔔快跑在港已超過23萬公里的測試里數，期間路面運作一直保持暢順，並無發生任何交通意外或造成阻塞。早前平台亦曾在東湧舉辦傳媒及大型公眾試乘活動，路線以逸東邨為起點，途經世茂喜來登酒店折返，全程5.1公里、歷時約15分鐘，當時香港01記者體驗後評價車廂寬敞舒適、行車平穩順暢。

百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黃文晞早前表示，香港各條測試路線均發展良好；而運輸署亦重申將全力推動自動駕駛車邁向無人化及商業化，惟具體商業化營運時間表仍有待進一步公布。