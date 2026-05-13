8歲也能寫APP？李彥宏指AI走向應用：全球日活智能體數將超百億

5月13日備受科技和商業界關注的百度AI開發者大會於北京舉行。百度創始人李彥宏於大會開幕式上發表主題演講，他指出，2026年AI發展已迎來分水嶺，從「大模型階段」邁向「應用與智能體（Agent）階段」。他分析，AI產業的競爭核心已從單純比拼模型的智力，轉向競爭實際的執行力。



大會開幕式上，也宣布全新代碼智能體「秒噠」（MeDo）App 正式發布，軟體開發正式步入零門檻時代，大會現場更邀請一名年僅8歲的小孩透過簡單的口頭指令，讓「秒噠」自動開發出一個APP能在校園內共享雨傘，李彥宏表示，在代碼智能體的強大驅動力下，「日拋型軟件」將成為現實，整個軟體市場的潛在規模與商業價值有望迎來至少十倍的爆發式擴張。



百度開發者大會李彥宏指AI走向應用。（大會提供）

百度開發者大會獲得科學界和商業界的關注。（蔡苡柔攝）

李彥宏：「自我進化」包含智能體、人類個體、企業組織的自我進化

開幕式上，李彥宏以「自我進化」為大會主題，並為其賦予三層意義，第一是「智能體的自我進化」。李彥宏指出，智能體正從被動響應人類指令，進化為能夠從環境中不斷吸取營養、自我提升並主動執行複雜任務的新實體。

百度開發者大會，李彥宏發表主題演講。（大會提供）

他提到，第二是「人類個體的自我進化」，在智能體的輔助下，普通個體將進化為超級個體，並學會與AI深度共存；第三則是「企業組織的自我進化」，李彥宏認為，未來的企業形態將從傳統的人與人分工協作，轉變為人與智能體的「混合編隊」，進而成為極具效率的超級組織。

李彥宏認為這是從未見過的大變革，也是一次從未有過的大機會，「沒有行動，就沒有改變；沒有改變，就沒有進化。」

AI時代新度量衡會是什麼？李彥宏提「DAA」概念

伴隨智能體應用的爆發，業界一直在探索AI時代新的標準和度量衡。目前市場普遍採用Token消耗量計算，但李彥宏卻認為，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，DAA），與移動互聯網最通用的度量衡「日活用戶數」（DAU）相對應。

「當人類進入智能體時代，衡量一個平台和生態的繁榮，更應該關注DAA這個指標，關注有多少Agents在為人類工作，並交付成果」，李彥宏強調，「這比Token消耗，更接近價值，也更接近本質」，他更預言，未來全球日活智能體數將超過100億。

此外，李彥宏也提出「人人都是超級個體」的概念。他表示，在今天的智能體浪潮驅動下，Builder（建設者）、Founder（創辦人）與 Creator（創造者）實現了三位一體；每一個開發者，同時也是創業者，更是創造者。

過往，企業最小的生產力單元是一個團隊；但李彥宏指出：「今天，最小生產力單元變成了一個超級個體，就是一個人加上一支智能體編隊，我們正迎來一個超級個體崛起的時代，人人都是超級個體。」

百度「伐謀」(Famou) 升級2.0版本

此外開幕式上也宣布自我演化決策智能體百度「伐謀」升級至2.0版本，進一步直接面向業務專家，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景。百度創始人李彥宏表示，「能驗證、能閉環，伐謀這樣的智能體，就能無限進化。」

據介紹，「伐謀」(Famou) 是百度智能雲推出的全球領先的自我演化決策智能體，專為企業級複雜決策場景設計。它不僅僅是一個生成式AI，更是一個能自主優化的智能體，旨在解決生產和物流中的高難度規劃問題，目前在青島港已經有相關的應用案例。

百度伐謀2.0讓業務專家無需懂代碼，可像帶徒弟一樣通過對話進行調整；企業級記憶系統將業務邏輯沈澱為可復用的AI資產，越用越懂企業，方案持續優化。

百度開發者大會宣布自我演化決策智能體百度「伐謀」升級至2.0版本。（蔡苡柔攝）

百度伐謀在三大典型行業場景實現垂直能力的突破：生產排程領域，將404個任務分配到82台注塑機，生產率提升6.31%；物流規劃領域，在自動化碼頭，幫助全球首套碼頭智能管控系統A-TOS實現10.21%的絕對指標提升，助力中國產品走向世界；工藝優化方面，強化跨學科知識融合建模能力，在科學計算模型保障下理解材料、化工、生物等原理。

此前，百度伐謀Agent 2.0已登頂機器學習權威基準MLE-Bench，在15道最難題目中拿下9項第一，超越搭載Claude-Opus-4.6等主流大模型的同類智能體。

百度開發者大會李彥宏發表主題演講。（蔡苡柔攝）

國產算力在金融行業應用：崑崙芯助力金融業數碼轉型

在「芯」（晶片）與「雲」的底層架構上，百度智能雲也宣布其以國產晶片「崑崙芯」為核心的算力底座，已在金融核心業務中實現規模化落地。

百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖指出，數據顯示，招商銀行已全面採用基於崑崙芯P800打造的國產算力底座，目前已成功上線超過 800個AI智能體應用，當中超過50%的應用均穩定運行於崑崙芯算力之上。

沈抖稱，目前，全國100%的系統重要性銀行以及超過800家金融機構，均已選擇百度智能雲作為數碼轉型的核心戰略夥伴。他強調，崑崙芯經過十幾年的持續研發與技術迭代，現已成功滿足內部龐大的各類需求，並在金融、能源、電訊及互聯網等眾多行業的龍頭企業中獲得廣泛認可與應用。