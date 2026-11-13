6歲女童接受基因編輯治療後死亡　團隊負責人仇子龍遭開除禁研5年

今年7月，《科學》（Science）期刊指，中國一名6歲女童2025年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受仇子龍研究團隊的基因編輯療法試驗後死亡，事件引發社會關注。上海市委、市政府成立上海市調查處置工作組進行了全面深入調查。



調查結果顯示，仇子龍團隊未及時把動物實驗安全預警告知臨床研究方；投稿發表時隱瞞動物實驗風險結果以及患兒死亡的負面結果。對仇子龍等人予以開除，記入科研誠信嚴重失信庫，5年內禁止申報科研項目。



涉事新華醫院項目科學性評估不足；沒有重點向家屬提示死亡風險，對醫院管理、倫理審查相關負責人予以免職、撤銷黨內職務等處分。此外，上海市有關部門約談上海交大醫學院、新華醫院，責令書面檢查、落實整改；衛健部門對新華醫院等作出行政處罰。



仇子龍2015年時的宣講照片。（新華網）

《科學》2026年7月指，中國一名6歲女童2025年在上海接受基因編輯療法試驗後死亡（網站截圖）

女童患罕見病 家屬出資百萬定製腦部基因治療

通報介紹基本情況，涉及的患兒確診為兒童神經發育障礙性罕見病Snijders Blok-Campeau綜合症，目前該病尚無有效治療方法。2023年7月，患兒家屬主動聯繫上海交通大學醫學院松江研究院仇子龍，希望能通過其研究定製一款面向中樞神經系統的基因編輯療法。

2025年1月2日，新華醫院倫理委員會同意開展該臨床研究。3月24日，患兒在新華醫院完成注射治療，一周後，患兒經搶救無效死亡。4月2日，新華醫院倫理委員會召開嚴重不良事件緊急審查會議，認為患兒死亡原因為基因治療併發症血栓性微血管病所致，要求終止研究。該相關論文2026年2月18日在《自然》正式發表。

涉事團隊發稿時隱瞞動物毒理警告、未提死亡風險

通報指出，經上海市調查處置工作組調查，松江研究院仇子龍團隊（負責臨床前研究）和新華醫院有關人員（負責臨床研究）在開展研究過程中未嚴格落實相關制度規定。仇子龍團隊未將非人靈長類動物實驗安全性報告結果及時告知新華醫院臨床研究項目負責人，導致安全性報告中的預警信號未得到重視。發表論文時，亦隱瞞了上述動物安全性報告及臨床患兒死亡的負面結果。仇子龍、新華醫院楊侃等人收受家屬財物，未披露利益衝突。

對仇子龍團隊在《自然》雜誌發表的論文，經核查，未發現有數據造假行為，但存在實際研究方法與論文描述不一致、同批次數據分次呈現未作說明等學術不規範問題。

新華醫院的一個倫理審查委員會批准了一項基因編輯試驗，但此前並未審查顯示安全性擔憂的靈長類動物實驗數據。（Getty）

涉事醫院在證據不足情況下違規批准研究

新華醫院對方案科學性評估不充分；倫理委員會在前期毒理學與安全性證據不足、且團隊未補齊資料的情況下違規批准項目；知情同意書亦未向家屬重點告知「死亡風險」。患兒家屬共出資533.7萬元（人民幣，下同）捐贈資助研究，團隊多名成員私下收受家屬財物合計約106萬元，相關財物目前已退還及上交。

仇子龍、楊侃遭開除禁研5年 醫院多名負責人遭免職處分

通報公佈調查結果，對核心涉事人員仇子龍（《自然》論文末位通訊作者）及楊侃（新華醫院副研究員、論文第一作者）均給予開除處分，取消科技項目與評獎資格5年，記入科研誠信嚴重失信數據庫。

上海交大附屬新華醫院。（Wikimedia）

對醫院及倫理管理人員余某某、施某等人予以免職、降級、撤銷黨內職務、黨內嚴重警告等處分。對上海交通大學醫學院、新華醫院進行約談並責成書面檢查及整改；衛健委依法對新華醫院及松江區中心醫院作出行政處罰。

上海市衛健委已制定生物醫學新技術臨床研究專項檢查方案，並要求相關單位汲取教訓，在推進罕見病科研的同時嚴格落實臨床研究與倫理全過程監管。