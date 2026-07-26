中國6歲女童接受基因編輯試驗後死亡　上海交通大學：全面調查

《科學》（Science）期刊近日指，中國一名6歲女童2025年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受仇子龍研究團隊的基因編輯療法試驗後死亡。



上海交通大學醫學院7月26日發聲明稱，針對相關報道，醫學院高度重視，已成立專項工作組，對事件進行全面調查。



仇子龍2015年時的宣講照片。（新華網）

《科學》2026年7月指，中國一名6歲女童2025年在上海接受基因編輯療法試驗後死亡（網站截圖）

聲明稱，醫學院歷來重視科研誠信和科研規範，堅決反對違背科研倫理違規開展醫學科學研究。醫學院將根據調查情況嚴肅處理，感謝社會各界的關心與監督。

據早前報道，《科學》與組織Retraction Watch的聯合調查指，涉事醫療團隊2026年2月在《自然》（Nature）發表論文講述該療法的動物研究，當中未有提到女孩死亡的事件。

聯合調查指，該名女孩患有一種罕見的基因突變，影響其認知發育，女童父母之後聯繫到上海交通大學醫學院松江研究院的神經科學專家仇子龍，在與研究團隊接觸後，家屬決定讓女童嘗試一種針對CHD3基因突變的基因編輯治療。療法需要將病毒注入受試者脊柱底部的液體中。

《科學》指，2025年3月，女童在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受治療，父母為該研究和臨床治療花費86萬美元（約670萬港元），從自己積蓄和親戚處籌集資金，但在病毒注入脊髓液7天後，女孩死於與療法相關的嚴重免疫反應。

據報道稱，至2025年9月，醫院被處以約3600美元（約2.8萬港元）罰款，負責臨床研究方面的一位Yu姓醫生接受口頭輔導。《科學》指，女孩父母如今決定講述關於女兒的事件，是因為他們對研究人員和相關機構缺乏問責感不滿。