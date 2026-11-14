APEC深圳｜會議期間地鐵巴士半價　市長致謝市民　官方推三打卡點

2026年APEC（亞太經合組織）領導人會議周今日（14日）上午在深圳國際會展中心新聞中心舉行首場中外媒體吹風會。深圳市長李運在會上特別向市民致謝：「我代表市委市政府，對市民朋友的理解與支持，表示衷心的感謝！」



首場吹風會廣東省及深圳市多名官員出席，介紹會務籌備及城市保障細節。會上宣布，會議期間深圳全市地鐵及巴士（公交）將實行五折優惠，並全面便利境外人士支付；同時披露深圳已成為中國內地首個外貿進出口總值突破5萬億元（人民幣，下同）的城市。



首場吹風會廣東省及深圳市多名官員出席，介紹會務籌備及城市保障細節。（蔡苡柔攝）

地鐵巴士五折優惠 外國銀行卡可直接拍卡過閘

APEC會議廣東省籌備工作領導小組副組長、深圳市市長李運表示，深圳此前已透過承辦APEC林業部長級會議及亞太媒體高端論壇完成場館與流程壓力測試。為在辦好會議的同時最大限度減少對市民生活的影響，當局採取「柔性施策」，倡導市民靈活辦公及綠色出行，獲逾150萬車主申報響應，大批企事業單位亦配合靈活工作安排。

李運在會上特別向市民致謝：「我代表市委市政府，對市民朋友的理解與支持，表示衷心的感謝！」

深圳市長李運。（南方都市報）

交通方面，APEC會議期間深圳全市地鐵及巴士票價一律實行五折優惠。當局同時加密地鐵班次及延長營運時間，部分線路行車間隔縮短至2分鐘；並新增56條巴士地鐵接駁專線，整體巴士運力提升20%。

針對國際來賓，李運指出，外國銀行卡現已可直接綁定微信等內地支付平台，全市地鐵閘機亦支持境外銀行卡直接「拍卡」過閘。此外，1,360名會議志願者及數以萬計的城市志願者已進駐場館、機場口岸、交通樞紐及商圈提供服務。

設前海及南山兩大參訪路線

廣東省委常委、APEC會議廣東省籌備工作領導小組副組長兼辦公室主任王曦表示，各項籌備工作已全面就緒，有信心向世界呈現一屆高水平的盛會。此次辦會突出「綠色賦能」與「科技功能」，除改造現有場館及加強綠化外，亦將人工智能（AI）融入智能導航、智能翻譯、數字通關及智慧調度等環節。深圳市科創局副局長夏雷補充，新聞中心內的智慧演播室及機械人服務，均出自深圳本土科企之手。

廣東省委常委王曦表示，各項籌備工作已全面就緒。此次辦會突出「綠色賦能」與「科技功能」，除改造現有場館及加強綠化外，亦將人工智能（AI）融入智能導航、智能翻譯、數字通關及智慧調度等環節。

文化與城市展示方面，大會將嶺南文脈融入會場布置、文藝演出及餐飲服務，並特別推出「前海線」和「南山線」兩條代表性參訪路線，讓各國來賓親身體驗經濟特區活力與中國式現代化。

外貿破5萬億內地首城市 東南亞榴槤進口增逾兩成半

會上亦公布了深圳最新經濟成績單。深圳市商務局局長張非夢宣布，深圳已正式成為中國內地首個外貿進出口超5萬億元的城市。受惠於今年推出的「進口十條」專項政策及多場「共享大市場·出口中國」活動，深圳今年前三季度進口規模達2.24萬億元，按年大增70.1%，其中經深圳口岸進入內地市場的馬來西亞及越南榴槤，按年增長25.9%。出口方面，前三季度3D打印機、數碼相機及智能手機等深圳優勢產品出口合計增長15.5%。

商務局長推介3大打卡點 涵蓋華強北及水貝珠寶

隨着深圳街頭湧現越來越多國際面孔，張非夢在回應泰國媒體提問時，重點向首次訪深的海外賓客推介3大特色「打卡點」。

第一是寶安歡樂港灣，作為國際生態文化新地標及國際紅樹林中心落戶地，訪客可一邊欣賞粵港澳大灣區海景與候鳥遷徙，一邊品嚐米芝蓮、黑珍珠餐廳及泰國風味美食。

深圳寶安區歡樂港灣海濱文化公園。（南方都市報）

第二則是福田華強北，素有「中國電子第一街」之稱，訪客可前往「華強北AI 8G體驗點」，親身試玩前沿AI硬件與智能穿戴設備，並選購數碼手信。

來自孟加拉的採購商Liang帶著他做電商生意的朋友Rassel在華強北選購產品。（香港01）

第三則是羅湖水貝珠寶集聚區，這是內地規模最大、產業鏈最完備的黃金珠寶聚集地，匯聚大量本土原創設計師。張非夢在會上更特意展示其佩戴的胸針，正是以深圳市花「勒杜鵑」為原型的本地原創設計。

國慶期間，深圳水貝人潮湧湧。（截圖）

張非夢表示，深圳440萬商戶已備好各式商品與美食，歡迎全球訪客「共赴深圳之約，共創美好亞太」。