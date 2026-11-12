APEC深圳出行｜非｢粵B｣每日限行16小時　港車北上、兩地牌獲豁免

APEC會議期間，深圳將於11月17日至20日，每日上午6時至晚上10時，在福田、羅湖、南山等六區實施外地車臨時限行。港人北上自駕須留意，香港號牌車輛及香港與內地兩地牌車獲豁免此次措施；若在內地租用非「粵B」牌私家車，則須遵守限行安排，期間每月一次的「免限行」申請亦會暫停。



2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

香港牌、兩地牌獲豁免 內地租車自駕看車牌

據深圳市政府公布的《決定》，香港號牌車輛，包括「香港內地牌和內地香港牌」，不受此次外地車臨時限行措施限制。按此規定，透過「港車北上」赴粵的香港牌私家車，以及香港與內地兩地牌車，均屬豁免範圍。

港人若在深圳或其他內地城市租車自駕，則須留意所租車輛的牌照。深圳市政府政策解讀明確指出，持道路運輸證件的的士、網約車等客運車輛可獲豁免，但不包括由租車公司出租、不配備司機的自駕小汽車。因此，租用非「粵B」牌小汽車，仍須遵守此次限行規定。

上述豁免針對本次外地車限行措施，並不代表車輛可不受其他道路交通管制限制。

目前全港有近三萬個中港兩地車牌，只能使用特定口岸過關，日後可免加簽使用港珠澳大橋兩年。（李澤彤攝）

六區每日限行16小時 「免限行」申請暫停

此次限行由11月17日至20日實施，每日上午6時至晚上10時，涵蓋福田、羅湖、南山、寶安、龍崗及龍華六區的所有道路，指定高速公路及機場路段除外。

鹽田、坪山、光明及大鵬新區則繼續執行常態工作日早晚繁忙時段限行，即上午7時至9時、下午5時30分至晚上7時30分。11月17日至20日期間，每月一次的「免限行」申請暫停實施。

「粵車南下」與「港車北上」的安排不同。已預約「粵車南下」的非「粵B」小汽車，可在香港入境預約時段內過境深圳，不受此次限行影響；在非預約時段，則不能憑「粵車南下」資格獲豁免。

新皇崗口岸設28條「五合一」車道。（深圳口岸發佈）

前往深圳機場、高鐵站交通指引：

深圳寶安國際機場：可經指定不限行高速公路銜接機場路線，其中機場南路、領航高架及空港八道獲豁免。



深圳北站：位於此次限行的龍華區，官方建議轉乘深圳地鐵4、5或6號線前往。



坪山站：周邊路段不在此次臨時限行範圍，但仍須留意坪山區原有的工作日早晚繁忙時段限行規定。



過境可走指定高速 不得駛入限行區一般道路

為保障過境交通，沈海高速、外環高速及深岑高速不受此次限行限制，另有七條南北向高速的指定路段可通行：

受限行規管的外地小汽車，須沿指定不限行高速過境駛離深圳，不得經高速出口駛入六個限行區的一般道路；前往機場則按指定豁免路線行駛。如遇緊急就醫、應急救助等情況，公安交管部門會提供必要通行保障，市民及旅客可致電110或122，亦可向路面執勤交警求助。