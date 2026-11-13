APEC深圳｜國泰航空指與會者乘國泰機抵港　免費水陸兩路接駁深圳

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日在深圳舉行。國泰公布已成為今屆APEC會議官方贊助商，旗下航線廣泛連接亞太經合組織21個成員經濟體，並向參與APEC會議的合資格人士，提供一系列出行禮遇，包括免費接駁深圳的水陸交通服務以及專屬機票優惠。



APEC會議今年11月18日至19日將在深圳舉行。（深圳發布圖片）

國泰︰旗下航線連接亞太經合組織21個成員經濟體

國泰公布，成為今屆APEC會議官方贊助商，會秉持「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特定位，充分發揮香港國際航空樞紐地位及全球航線網絡優勢，為來自亞太地區的與會嘉賓提供優質、便捷、高效的航空出行體驗。

國泰集團表示，旗下的國泰航空與香港快運已覆蓋全球超過100個目的地，加上合作夥伴的聯營航線，廣泛連接亞太經合組織21個成員經濟體，向參與APEC會議的合資格人士，提供一系列專屬出行禮遇。

APEC與會者乘搭國泰航空營運航班抵達香港，可享由香港國際機場前往深圳的免費接駁服務。（資料圖片）

APEC與會者11.9至11.20坐國泰抵港 獲免費接駁深圳服務

國泰集團指，持有有效2026年APEC會議憑證或相關證明文件的合資格與會者，在2026年11月9日至20日期間，乘搭國泰航空營運航班抵達香港，可享由香港國際機場前往深圳的免費接駁服務，包括︰

．由香港國際機場前往蛇口的快船服務

．由香港國際機場前往深圳的跨境陸路交通



APEC與會者獲往返香港、深圳及其他大灣區城市的專屬機票優惠。（資料圖片）

APEC與會者獲專屬機票優惠 可輸入活動代碼訂票

此外，APEC與會者獲往返香港、深圳及其他大灣區城市的專屬機票優惠，可瀏覽國泰會議及展覽活動專頁，並輸入活動代碼「MICE0J6」預訂。

國泰集團又指，憑藉香港國際航空樞紐的地位，配合深圳的地理及產業優勢，透過連接香港國際機場與粵港澳大灣區的海、陸、空多式聯運網絡，持續促進國際及內地旅客經香港無縫穿梭大灣區與全球各地，同時涵蓋客運與貨運服務。