崔建春：香港要進一步制定放寬政策　以更好地歡迎國際人士來港

外交部駐港公署周一（16日）舉辦二十屆五中全會精神宣介會，由外交部駐港公署特派員崔建春主講，英、美、俄等超過40個國家駐港領團及代表出席。崔建春提及香港時表示，香港應該進一步制定放寬政策。



外交部駐港公署舉辦二十屆五中全會精神宣介會，由外交部駐港公署特派員崔建春主講。（朱加樟攝）

崔建春表示，五中全會通過了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。黨中央重點研究「持之以恆推進全面從嚴治黨」，因為這是保持黨的先進性和純潔性、鞏固黨的長期執政地位的必然要求；這是鞏固和發展全黨高度團結統一、黨心軍心民心高度凝聚良好政治局面的必然要求；這是實現黨的歷史使命、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求。

英、美、俄等超過40個國家駐港領團及代表出席。（朱加樟攝）

明確傳遞三個重要信號

崔建春又表示，五中全會明確地傳遞了三個重要信號。第一，傳遞了中國共產黨作為馬克思主義執政黨，對於堅持黨的理想、性質、宗旨的鮮明態度和執著追求。

第二，傳遞了中國共產黨以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的雄心壯志和擔當精神。

第三，傳遞了中國共產黨勇於直面矛盾和問題，以更高標準、更實舉措把全面從嚴治黨持之以恆抓下去的堅定信心和強大定力。

香港要進一步制定放寬政策

崔建春又提及香港，表示香港具有「開放性」，要進一步制定放寬政策，以更好地歡迎國際人士來港工作、學習或旅行。