中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對人民法院工作作出重要指示指出，習近平強調要加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全。



習近平強調，要加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全。（新華社）

據《新華社》消息，習近平強調，新征程上，要全面貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，堅持黨的領導，堅持以人民為中心，堅持走中國特色社會主義法治道路，堅持依法獨立公正行使審判權，深化司法體制改革，規范司法權力運行，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，嚴格落實管黨治黨政治責任，鍛造忠誠干淨擔當的過硬隊伍，以高質量司法更好保障高質量發展和高水平安全，持續增強人民群眾對司法公正的獲得感，為建設更高水平平安中國、法治中國，推進中國式現代化作出新的更大貢獻。

第二十三次全國法院工作會議16日至17日在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清出席會議並講話。

最高人民法院院長張軍主持會議並講話。