APEC經濟領袖晚宴18日晚間登場，台灣代表、ACER（宏碁集團）創辦人施振榮與夫人葉紫華出席，台媒《聯合報》報道，晚宴結束後，兩人受到中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛歡送。



習近平主動伸手與施振榮相握，兩人隨後合影留念，現場互動氣氛平和。台灣官方更主動釋出照片。



報道指，根據現場畫面，施振榮與葉紫華在晚宴結束後與習近平會面，習近平伸手致意，施振榮隨即握手回應，兩人握手約兩秒後並肩合影。合照結束後，施振榮向習近平拱手致謝，習近平則面帶微笑、點頭回應，雙方簡短互動後結束會面。報道也提到，施振榮進入晚宴會場時，大廳樂團也演奏台灣歌曲「高山青」。

2026年APEC領袖峰會將於19日正式登場。大陸國家主席習近平18日以東道主身分舉辦歡迎晚宴，台灣領袖代表施振榮（左二）與習近平握手。（台灣外交部）

此外，據台媒《風傳媒》報道，台灣代表團成員曾上前與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）攀談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則主動與台灣代表團互動。

據此前報道，施振榮18日台灣桃園機場發表行前談話稱，稱台灣是全球科技AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。這次APEC峰會將會與各國會員積極交流，分享台灣在這個議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻。