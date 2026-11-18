綜合台媒報道，台灣APEC代表、ACER（宏碁）創辦人施振榮和他的妻子葉紫華今日（18日）搭乘中華航空專機上午11時抵達深圳寶安機場。接機代表為中央APEC籌委會高級官員程烈、廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍等3人。資料顯示，程烈現任中國大陸外交部國際經濟司參贊。



施振榮在台灣桃園機場發表行前談話稱，台灣是全球科技AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。這次APEC峰會將會與各國會員積極交流，分享台灣在這個議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻。

施振榮在台灣桃園機場發表行前談話稱，台灣是全球科技AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。

據了解，2001年APEC上海峰會為民進黨陳水扁執政時期，當時中國大陸拒絕台灣派出前副總統李元簇擔任領袖代表，台灣缺席以示抗議；2014年，APEC峰會辦在北京，當時國民黨馬英九執政兩岸關係和緩，由前副總統蕭萬長擔任領袖代表，由時任國台辦副主任陳元豐接機。

2026年APEC在深圳舉辦，當前兩岸關係，中日關係緊張。外界關注台灣與日本動向，但據日本共同社報道，台灣代表、施振榮透露，並未與日本首相高市早苗規劃正式會談，但應該有在會場交談的機會。該報道提到，施振榮表示，過往台灣領袖代表會在APEC期間舉辦國際記者會，但本次有可能無法召開。

回顧2025年韓國慶州APEC，高市早苗就在社群上貼文表示，與當時台灣領袖代表林信義在領袖峰會前有交談，雙方微笑進行互動。