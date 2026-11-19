2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周正在深圳舉行，來自世界各地的媒體記者齊聚新聞中心。作為中國茶文化的重要展示窗口，八馬茶業於新聞中心設立茶文化體驗展位，自11月11日進駐服務以來，每日平均接待約40位來自世界各地的記者朋友，以三款極具嶺南韻味的廣東名茶，展現中國傳統茶文化的深厚底蘊。



在APEC會議周期間，匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros更在觀看茶藝表演後主動請教，於茶藝師指導下10分鐘極速上手泡出一壺中國茶，成為峰會中跨越國界的文化交流紐帶。



八馬茶業於新聞中心設立茶文化體驗展位，自11月11日進駐服務以來，每日平均接待約40位來自世界各地的記者朋友。（楊凱力攝）

茶藝演示。（楊凱力攝）

精選三大廣東名茶 盡顯地道嶺南風味

八馬茶業負責人謝寶根向香港01介紹，為契合APEC盛會在深圳舉辦的地域特色，團隊特別甄選廣東省三大代表性名茶供各國媒體品鑑，分別為來自潮州的「鳳凰單叢」、河源的「紫金蟬茶」以及清遠的「英德紅茶」。

謝寶根指出，這三款名茶不僅歷史悠久、享譽盛名，在口感與滋味上也極具代表性。其中，英德紅茶及採用紅茶工藝製作的紫金蟬茶，兼具醇厚香氣與高接受度，非常符合國際友人的品飲習慣，成為展位上的熱門之選。

茶藝演示。（楊凱力攝）

外媒記者體驗「10分鐘上手」蓋碗泡茶

隨著外媒記者陸續抵達新聞中心，八馬茶業展位成為其中一個中外記者交流的空間。謝寶根分享，許多外國記者不僅樂於駐足品茗，更對茶葉背後的歷史典故、產品工藝及「以茶會友」的待客之道表現出濃厚興趣。

現場更不乏動手體驗的趣味互動。日前，匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros在觀看茶藝表演後，主動向茶藝師請教沖泡技巧，並提出希望在10分鐘內快速入門。在茶藝師手把手的指導下，他成功使用蓋碗親手泡出一壺中國茶。

跨國界高度認可 茶文化成國際交流紐帶

謝寶根稱，這次APEC期間，他能感受外媒對中國茶和中國文化一直很有興趣，「他們願意停下來看、坐下來喝、主動問」，很多記者體驗工夫茶後，會談及茶與健康、茶與待客之道，也會互相介紹不同國家的茶禮。

八馬茶業負責人謝寶根。（楊凱力攝）

談及近年中國茶在國際上的傳播趨勢，謝寶根提到，無論來自哪個國家或地區，外國人對中國茶的接受度與喜愛度都非常高，大家不僅覺得中國茶好喝，更願意深入去了解其中的文化內涵。

謝寶根表示，近年全球茶文化日益興起，這與「讓天下人享受茶的健康與快樂」的企業使命高度契合。他認為，茶能為人帶來輕鬆愉悅的身心體驗，未來八馬茶業也將持續以茶會友，向世界傳遞中國茶文化的獨特魅力。