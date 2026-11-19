美國總統特朗普（Donald Trump）11月18日抵達深圳，出席亞太經合組織會議（APEC）領導人非正式會議。下午6時許，特朗普車隊抵達深圳東海朗廷酒店，有市民目擊車隊經過後心情十分激動，有市民表示這是一生僅有一次的機會，特朗普也成為首位踏足深圳的在任美國總統。



在距離朗廷酒店20公里遠的深圳油畫大芬村，一幅特朗普的油畫肖像則吸引不少外國遊客和深圳市民駐足，成為該間工作室最吸人目光的畫作。畫家戈先生表示他是在特朗普2024年確定再度當選美國總統時畫的，「斷斷續續花了半個月完成」，後來把它掛在工作室外，成為打卡點。



戈先生形容特朗普「喜歡他的多，不喜歡他的也多」，他自己對特朗普的想法是「他很有影響力，一打開手機看全部是他的新聞！」



戈先生回憶，曾經有名馬來西亞外交官看到這幅特朗普的畫，興奮的要求戈先生和畫作合影。該名外交官稱自己時常出席外交會議，若有機會見到特朗普會把照片跟他分享。

特朗普抵達深圳當晚，戈先生把特朗普的畫擺在攤位正上方。（蔡苡柔攝）

戈先生形容特朗普「喜歡他的多，不喜歡他的也多」，他自己對特朗普的想法是「他很有影響力，一打開手機看全部是他的新聞！」（蔡苡柔攝）

戈先生回憶，曾經有名馬來西亞外交官看到這幅特朗普的畫，興奮的要求戈先生和畫作合影。該名外交官稱自己時常出席外交會議，若有機會見到特朗普會把照片跟他分享。（蔡苡柔攝）

戈先生笑言，「不知道他見沒見到特朗普？」，對於此次特朗普到訪深圳，戈先生表示當然希望能親眼看到他，讓特朗普看自己的畫作，「但他不會來這裏（大芬村），我也進不去APEC，不然給個十幾二十萬都好啊，但我花100多萬美金都請不過來。」

戈先生透露，自己畫肖像已經30多年，買家來自歐洲、美國和馬來西亞都有，他獨創的釘子畫也同樣受歡迎。今年APEC選址在深圳，但戈先生稱沒有感受到外國遊客人數有顯著增加，「可能都在開會，還沒忙完呢？」

記者經過戈先生攤位，看到前方有兩名美國遊客駐足看特朗普的畫像，當時特朗普剛抵達深圳：

戈先生畫肖像畫30多年，這幅特朗普化是他的得意之作。（蔡苡柔攝）

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據了解，位於深圳市龍崗區布吉街道的大芬油畫村，素有「中國油畫第一村」之稱。該村自1989年起在香港畫商黃江的帶領下引入油畫複製產業，憑藉畫工精湛與分工高效的「流水線」作坊模式，迅速打入國際市場。

在2008年全球金融海嘯前大芬村曾迎來全盛時期，被譽為「世界油畫工廠」——曾拿下美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）數萬張油畫大單，更一度供應歐美市場約六至七成的商品油畫，每年有數百萬幅臨摹世界名畫與裝飾畫從這裡越洋銷往西方家庭、酒店與商場。隨著近年外銷市場變遷與產業轉型，如今的大芬村已從單純的「複製代工」走向原創藝術和文旅打卡熱點。

各成員經濟體領導人、代表及配偶，出席會議的國際組織負責人相繼抵達，沿紅毯前行。習近平和彭麗媛熱情迎接，同他們親切握手並合影留念。

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