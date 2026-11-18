2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行。會議期間，主辦方安排中外媒體參與城市參訪活動，了解深圳科技創新與產業發展。《香港01》記者昨日（17日）隨團走訪深圳榮耀（HONOR），近距離觀看人形機械人「閃電」的奔跑展示。這台身高169厘米、外形酷似機甲戰士的機械人，曾於今年4月奪得北京人形機械人半程馬拉松冠軍，並於8月的百米測試中跑出比牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）更快的成績。



169厘米機械人現身 記者站旁邊比身高

在榮耀的戶外展示場地，一台紅黑色機械人站在道路旁，外形格外搶眼。機身正面印有白色「HONOR」字樣，修長的雙腿配上帶有機甲風格的上半身，吸引在場中外媒體圍觀拍攝。

現場工作人員介紹，這台機械人名為「閃電」，身高169厘米，與一般成年人相若。記者亦走到機械人旁邊比身高，兩者站在一起，機械人的體型與真人相當接近。別看「閃電」身形與普通成年人差不多，跑起來卻比人類頂尖短跑運動員還要快。

記者參觀榮耀，與冠軍機械人比身高。（香港01）

記者參觀榮耀，與冠軍機械人比身高。（香港01）

記者參觀榮耀，與冠軍機械人比身高。（香港01）

工作人員在現場介紹，「閃電」的峰值速度可達每秒14.5米，相當於時速約52.4公里，已超越人類頂尖短跑運動員的速度。事實上，今年8月，榮耀「閃電」在北京舉行的第二屆世界人形機械人運動會備賽測試中，曾以9秒32完成100米測試，快過保特2009年創下的9秒58男子百米世界紀錄。

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隨後，「閃電」在戶外道路上進行奔跑展示。機械人雙腿快速交替擺動，機身隨着步伐起伏，即使速度飛快仍十分穩定地沿道路向前跑去。期間，一名來自日本的外媒記者更與機械人一起奔跑，遺憾輸給「閃電」。

外型如同機甲的榮耀機械人。（香港01）

榮耀機械人與日本記者比賽，日本記者惜敗。（香港01）

北京半馬50分26秒奪冠 比人類頂尖選手還快

除了百米短跑，「閃電」在長距離賽跑上亦有出色表現。今年4月19日，2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松舉行，超過100支人形機械人隊伍參賽。其中，榮耀「齊天大聖隊」派出的自主導航機械人「閃電」，以50分26秒的淨用時奪得冠軍。

4月在2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松上，榮耀機械人包攬比賽前六名。（深政觀察）

半程馬拉松全長約21.1公里，以這個成績計算，「閃電」平均每公里僅需約2分23秒。其完賽時間亦快過人類男子半馬世界紀錄。與傳統遙控機械人不同，奪冠的「閃電」採用自主導航技術，需要在長距離奔跑過程中兼顧路線識別、動態平衡和持續運動控制。

對不少消費者而言，榮耀最為熟悉的產品仍是智能手機。不過，近年這家深圳科技企業正將研發延伸至人工智能與人形機械人領域。從4月北京半馬奪冠，到8月刷新百米測試成績，再到如今APEC期間向中外媒體展示機械人的奔跑能力，「閃電」成為深圳科技企業展示人形機械人技術發展的一個窗口。