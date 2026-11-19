日本首相高市早苗11月18日至19日在深圳出席亞太經合組織（APEC）會議相關活動，惟未獲邀與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。高市早苗於11月19日舉行記者會就多項國際議題表態，其中透露已在18日向習近平就邀請和招待表達感謝，又稱願意與中方繼續對話。



新加坡《聯合早報》記者在記者會現場提問「台灣有事論」，詢問日本是否可能軍事介入。高市則回應稱，不便回答假設性問題，強調日本政府對台灣的基本立場，仍依循1972年「中日共同聲明，沒有任何改變」。



APEC峰會：2026年11月19日，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會（方承恩攝）

針對「台灣有事」問題，高市沒有進一步說明日本可能軍事介入的具體條件。她說：「對於假設性的問題，我不便作出回答。」高市接著強調，日本政府對台灣的基本立場，就是1972年「日中共同聲明」所表明的立場，這項立場「沒有任何改變」。

1972年日本與中國建交時發表的「中日共同聲明」中，中國大陸政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府則表明，對中國政府的這項立場「充分理解和尊重」。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

新加坡《聯合早報》在詢問高市「台灣有事論」前，先在會中提問，日本近年持續強化防衛能力，如何讓區域國家相信，日本擴充軍備是為了加強嚇阻，而非採取更具侵略性的軍事姿態，甚至引發軍備競賽。

高市回應，日本強化防衛能力是為了保護日本國民的生命，以及和平安定的生活，這是必要的措施。高市表示，日本自戰後以來，始終以和平國家的身分，為國際社會的和平與繁榮作出貢獻，「這項方針今後絕對不會有任何改變」。

她指出，無論是今年9月在聯合國大會發表演說，或是這次在馬尼拉舉行的東南亞國協相關領袖會議，日本都一再強調戰後作為和平國家一路走來的歷程。