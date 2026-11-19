11月18日晚，中國國家主席習近平在深圳國際交流中心為APEC領導人舉行歡迎晚宴。華光璀璨、高朋滿座、推杯換盞、熱絡交流，這一切的友好氛圍不屬於高市早苗。

晚宴開始前，高市早苗在例行握手環節試圖同習近平交談，但是在她說了幾句話後，習近平未作答，習近平和夫人彭麗媛只是同高市早苗禮節性握手並拍攝了迎賓合影。

這並不是高市早苗初次感受到自己不受歡迎。11月18日下午，她的專機降落在深圳寶安國際機場。在長達數分鐘的落機畫面裡，停機坪鋪設了紅毯，禮兵列隊肅立，中國外交部禮賓大使、已退休的前駐希臘大使章啟月與日本駐華大使金杉憲治在舷梯旁簡短寒暄，隨後高市早苗迅速登車離去。

這幅略顯清冷的畫面，與同期抵達深圳的其他APEC經濟體領導人形成了鮮明反差。

美國總統特朗普抵達時中國國家主席習近平親赴機場迎接，俄羅斯總統普京抵達時中共中央政治局常委蔡奇赴機場迎接。加拿大總理卡尼 （Mark Carney）、智利總統\卡斯特 （José Antonio Kast）、秘魯總統藤森慶子（Keiko Fujimori）、韓國總統李在明 （Lee Jae-myung）等絕大多數與會國領導人，均由廣東現職正部級高官率隊迎候，停機坪兩側配有迎賓樂隊與上百名手持花束、旗幟歡呼的青年方陣。

其他參加APEC的領導人抵達深圳後普遍獲安排與中方領導人舉行正式雙邊會晤。唯有高市早苗，其受到的接機儀式被大幅簡化，很可能會成為唯一一個未獲安排同習近平進行雙邊會見的領導人。

高市早苗抵達深圳的畫面傳回日本後，部分日本媒體與保守派輿論頗感不滿，指責中方「缺乏東道主風度」「將雙邊分歧帶入多邊禮儀」。然而，若從國際外交慣例與禮賓邏輯審視，這種指責根本站不住腳。

日本首相高市早苗於2026年11月18日抵達中國深圳時現場冷清，沒有兒童獻花，沒有禮賓樂隊，更沒有歡呼的人群。（Reuters）

中方對高市早苗的接待完全符合國際多邊會議的基本禮儀規範。專機停機坪鋪設紅毯、部署儀仗禮兵、派出資深外交官以禮賓大使身份赴機場迎送，作為東道主應盡的國際禮節一項未少，沒有任何失禮或違反外交準則之處。

日本輿論苛責中國未安排盛大歡迎儀式，本身就是一種「雙重標準」。

熟悉國際外交禮賓的人士皆知，日本在主辦2010年橫濱APEC、2019年大阪G20乃至2023年廣島G7峰會時，對所有參會外國元首的機場接機一律採取「功能性極簡主義」——停機坪上僅鋪設一條防風紅毯，由外務省官員和地方知事簡短握手即登車離開，既無現場奏樂、兒童獻花，也從未組織過群眾或學生持旗幟在機場迎賓。

日本自己辦會時尚且崇尚簡樸務實、不搞機場排場，如今卻反過來要求中國為其提供「超規格」的隆重儀式，顯然有失公允。

2026年11月18日，日媒對比高市早苗與李在明抵達機場的場面（影片截圖）

更重要的是，日媒混淆了「國際通行的基本禮賓」與「東道主主動釋放的友好熱情」。中國在主辦大型國際峰會時，習慣安排高規格官員迎候、軍樂演奏以及青年學生歡呼方陣，這並非APEC憲章規定的硬性義務，而是中國人民向友好合作夥伴傳遞善意與熱情的獨特表達，帶有鮮明的中國文化印記與情感溫度。

這份超出基本禮儀的「加分項」，從來不是理所當然的政治福利，更不是一個在核心利益上不斷挑釁中國的政客可以理直氣壯計較的「不公平待遇」。

2025年11月，高市早苗在日本國會答辯時公開將「台灣有事」與日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」掛鈎。中方認為這突破了歷屆日本政府在台灣問題上的官方口徑，是對中國內政的粗暴干涉。在中方明確要求日方撤回或糾正不當表態作為高層對話前提後，高市早苗始終拒絕收回言論，日本政府僅試圖通過重申1972年《中日聯合聲明》來含糊過關。

在APEC峰會的大合照上，美國總統特朗普（Donald Trump）站在國家主席習近平右側，而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則站在夫人彭麗媛左側，高市早苗（第二排，右一）站在後排。（Reuters）

日本政府在出發前曾試圖通過外交渠道向中方索要「同等禮遇保證」，這恰恰反映出東京部分政客的戰略誤判——以為只要維持表面上的外交套話，就能在觸碰中國紅線的同時繼續享受對華合作的紅利。

高市早苗真正應該反思的，不是深圳機場停機坪上少了多少歡呼的人群，而是為什麼中國此次採取了如此清晰、果決且毫不掩飾的強硬姿態。

深圳APEC的「禮賓溫差」已經用最直觀的方式向東京傳遞了明確信號：在事關中國主權與領土完整的台灣問題上，已經沒有任何「戰略模糊」或投機試探的空間。高市早苗一日不撤回相關言論，中日關係就不可能好轉，沒有任何商量的餘地。