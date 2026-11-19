日本首相高市早苗11月18日抵達深圳出席亞太經合組織（APEC）會議，為上任以來首次到訪中國，期間僅與中國國家主席習近平握手及短暫接觸。高市19日結束行程前舉行記者會，透露自己當時向習近平的邀請和招待表示感謝。

回應去年「台灣有事論」以來中日關係的惡化，高市早苗稱，日本對中日關係的基本定位沒有任何改變，稱中國是日本重要鄰國，儘管存在課題，因此才需要立足雙方長期關係基礎，繼續溝通對話。



高市早苗記者會影片：

APEC峰會：2026年11月19日，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會（方承恩攝）

高市早苗當日上午先在香蜜湖國際交流中心出席APEC領導人非正式會議，下午14時15分在深圳福田好日子皇冠假日酒店舉行記者會，交待此次赴馬尼拉出席49屆東盟（ASEAN）領導人峰會和APEC峰會的成果。

記者會歷時僅20分鐘，高市早苗簡短發言後，現場僅四名記者獲提問機會，包括兩家NHK、產經新聞兩間日媒，及彭博社、聯合早報兩間外媒。包括《香港01》在內僅有3家港媒獲邀到場。

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記者進入酒店時有中方人員在場核對姓名。日方外交官員透露，高市在記者會後就將返國。

高市短暫發言期間，重點談及東盟峰會上與美澳印三盟國的四方會談期間四方堅定團結，稱是此行重大外交成果。

2026年11月18日，習近平與高市早苗在APEC深圳晚宴前握手（Reuters）

高市早苗談與習近平握手：對受邀出席晚宴致謝

直至提問環節，有日本記者問及此次APEC期間與習近平的互動，高市早苗才面帶笑容回答：「在昨晚的晚宴以及今天的領導人會議期間，我承蒙習近平主席迎接，雙方會面並互致問候。當時，我對昨晚受邀出席晚宴表達了感謝，今天也就昨晚晚宴的成功舉辦表示了祝賀。」

高市續稱：「今天會議結束後，我在臨別之際也向習近平總書記表達了謝意。」

APEC峰會：2026年11月19日下午，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會，她指中日需繼續溝通對話（方承恩攝）

高市早苗：中國是日本重要鄰國

被問及如何看待1972年《日中聯合聲明》等日中之間的基本文件及推進對華關係，她指：「中國是日本重要鄰國，儘管存在課題，才需要立足於雙方長期基礎，繼續溝通對話。」

她稱：「全面推動中日互惠關係，推動維護相互國家利益對話，這就是我現在的想法。」

習近平與高市早苗握手一幕：

中日關係自2025年高市早苗在國會發表「台灣有事論」後迅速惡化，中日政府高層接觸陷入停滯。高市當時表示，假如所謂的「台灣有事」涉及武力，則可能構成「威脅日本危機存亡局面」。這一表態導致日中關係持續緊張。

高市早苗18日晚出席歡迎晚宴及今早出席領袖非正式峰會時與習近平握手，現場畫面顯示她面帶笑容並與習近平寒暄，惟未獲回應，引發中外媒體關注。

這位日本首相18日抵達深圳機場時，接待儀式也引起日媒關注，多間日媒指是規格低，與其他領袖所獲得的待遇不同，中國外交部發言人郭嘉昆19日回應指，作為東道主，中方根據國際慣例，對所有參會方作出適當的禮賓安排。