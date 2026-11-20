2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議19日在深圳閉幕。外交部長王毅當晚在深圳舉行中外記者會，評價今次中俄美元首史上首次會晤是載入史冊的標誌性事件。會後被問及為深圳今次辦會表現打多少分時，王毅給出「100分」的滿分肯定。



外交部長王毅當晚在深圳舉行記者會。（Getty Images）

11月19日，王毅在機場送別美俄元首後，在新聞中心召開APEC總結記者會。（香港01）

據中國新聞社報道，19日，外交部長王毅在深圳向中外記者介紹亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議及相關活動成果，他開場便向在場記者致歉，解釋記者會延後是要在機場送別美國總統特朗普與俄羅斯總統普京。

談及中俄美三國元首首次面對面會晤，王毅表示，這是一次具有開創意義的歷史性會晤，屬於載入史冊的標誌性事件，三方在取得一系列共識後對外發布和平宣言，符合國際社會的期待。他指出，中俄美同為世界主要大國及聯合國安理會常任理事國，三國均肩負著促進世界和平與安全的重大責任。

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

王毅點讚深圳 給出「100分」滿分評價

王毅還說，今年作為APEC「中國年」，中方全年成功舉辦了321場相關會議與活動，各經濟體與會代表突破萬人次，創下APEC史上新紀錄，並達成逾10份重要成果文件；「開放、創新、合作」成為貫穿全年的高頻詞，為亞太合作注入強勁動力。

另外，王毅在會上也點讚東道主深圳，指深圳是中國改革開放的重要窗口及先行示範區，在此辦會彰顯了中方擴大高水平對外開放、推動建設開放型亞太經濟的堅定決心，未來將以深圳為新起點邁向亞太共同體。

中國於11月18日至19日在深圳舉辦第33屆亞太經合組織領導人非正式會議。（新華社）

記者會結束後，被問及為深圳今次辦會表現打多少分時，王毅笑着回答：「100分。」