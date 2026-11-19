亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳閉幕。中共中央政治局委員、外交部長王毅晚上在深圳新聞中心舉行記者會，介紹本屆APEC會議主要成果，並就中俄美元首歷史性三方會晤、亞太共同體建設等問題回答中外記者提問。



記者會由中國外交部發言人毛寧主持。王毅抵達現場便向在場記者表示，自己剛剛在機場相繼送別美國總統特朗普及俄羅斯總統普京，因此讓大家久等。他感謝各國記者連日來積極報道APEC會議，並指出，今次會議達成《2026年亞太經合組織領導人深圳展望》，在六個方面取得重要進展。

談及備受國際關注的中俄美元首三方會晤，王毅形容這是三國元首歷史上首次面對面會晤，是「載入史冊的標誌性事件」，更稱這是一次「和平峰會」。他透露，三國元首就維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，並發表面向世界的和平宣言。

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

王毅記者會足本重溫⬇️

各位記者朋友，大家晚上好。我剛剛在機場相繼送別了特朗普總統和普京總統，所以讓大家在這裏久等了。各位辛苦了。這幾天大家積極報道這次APEC會議，我也代表會議主辦方向各位記者表示衷心的感謝。現在，我向大家介紹這次會議的主要成果。

今年是APEC中國年。一年來，中方全面履行東道主責任，成功舉辦321場會議和活動，各經濟體與會代表達到上萬人次，創造了APEC歷史上的紀錄，也為亞太合作注入了新鮮動力和強勁活力。

尤其是各場專業部長會議達成了10多份重要成果，開放、創新、合作成為貫穿全年的高頻詞。

在開放領域，貿易部長會發表《蘇州聲明》，重申致力於推動區域經濟一體化，深化亞太自貿區建設。

在創新領域，數字和人工智能部長會發表《成都聲明》，提出以數字經濟和人工智能賦能亞太共同體建設。

在合作領域，人力資源部長會發表《南京聲明》，聚焦投資於人，改善就業民生，增進人民福祉。



昨天，工商領導人峰會又發布《深圳倡議》，提出亞太工商界要攜手共建亞太共同體。

中國將於11月18日至19日在深圳舉辦第33屆亞太經合組織領導人非正式會議（APEC）（新華社）

我們梳理了全年的各領域會議和活動，共計75項主要成果，已經形成了東道主會議和活動清單，以及東道主成果清單，稍後將向各位記者發布。APEC中國年的高潮，就是剛剛成功舉行的領導人非正式會議。這是中國今年最重要的主場外交，也是亞太經濟合作鑄就的一座新高峰。

當今國際局勢動盪不安，世界經濟增長承壓，逆全球化不斷抬頭。21個APEC經濟體的領導人和代表齊聚深圳，共同探討應對之策，共同協商合作大計，不僅對於開創亞太合作新局具有重大意義，也將為維護世界和平與發展產生深遠影響。

這一刻，世界的目光投向中國，聚焦深圳。兩天來，習近平主席主持領導人非正式會議，出席工商領導人峰會開幕式，舉行雙邊會晤，並主持了中俄美元首會晤，密集開展了將近20場雙多邊活動。

在習近平主席引領下，在各經濟體領導人的支持下，會議達成了富有雄心、務實全面的《亞太經合組織領導人深圳展望》。這是APEC中國年最重要的成果，也是APEC合作新的里程碑。

《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在六個方面取得了重要進展。

一、明確亞太合作的正確方向

第一，明確了亞太合作的正確方向。習近平主席就建設甚麼樣的亞太共同體、怎樣建設亞太共同體，深入闡述中國主張。

習主席強調，面對國際形勢變亂交織，亞太地區應當維護持久穩定的大局，搭建開放合作的橋樑，激發創新增長的動力，拓展互利共贏的路徑，從而共同建設一個和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」的新篇章。

習主席的講話高瞻遠矚，使亞太共同體的旗幟更加鮮明，願景更加清晰，路徑也更加明確。

與會領導人積極呼應習近平主席的重要講話，支持亞太共同體從目標轉為行動、從願景成為現實，共同凝聚起亞太發展繁榮大業的磅礴力量。

二、搭建亞太共同體的「四樑八柱」

第二個重要成果，是搭建亞太共同體的「四樑八柱」。習近平主席強調，促進亞太共同繁榮，既要消除貿易和投資壁壘，建設開放型亞太經濟，又要推動普惠均衡發展，兼顧效率與公平。

我們着眼這一目標，打造合作機制，提出合作倡議，制定行動計劃，形成了亞太共同體的「四樑八柱」。「四樑」就是經貿、聯通、創新、發展；「八柱」就是亞太自貿區、設施硬聯通、規則軟聯通、人民心聯通，還有數字經濟、新興技術、能力建設、可持續增長等八個板塊。

彼此呼應，相得益彰，支撐起亞太共同體的整體架構。

三、為亞太自貿區注入新動力

第三，為亞太自貿區注入新動力。今年是亞太自貿區願景提出20周年。中方倡導開放的區域主義理念，推動APEC成員相向而行，重振亞太自貿區進程。這次會議通過了《APEC貿易數字化合作框架》，成為促進亞太貿易便利化、支持亞太自貿區的重要舉措。

會議期間還發表了外交和貿易雙部長會的聲明，以及關於亞太自貿區議程的聲明，強調了多邊貿易體制的重要性。這些成果都將推動亞太自貿區建設與時俱進、行穩致遠。

四、升級亞太互聯互通合作

第四方面成果，是升級亞太互聯互通合作。互聯互通是區域經濟一體化的紐帶。這次會議達成了APEC互聯互通藍圖升級版，推動基礎設施建設、供應鏈互聯互通、政策監管合作和人員往來便利化。

APEC中國年期間，各方還簽署了智慧海關、智慧旅遊、商旅便利化等互聯互通合作文件。這些成果搭建起聯通亞太各經濟體之間的橋樑，將為區域經濟一體化提供更堅實的支撐。

五、賦能亞太創新增長

第五，賦能亞太創新增長。中國發揮自身優勢，推動會議達成了《亞太經合組織關於亞太地區新興技術促進就業和繁榮的聲明》，重點就人工智能等新興技術促進高質量充分就業、提升公共服務水平、加強數字基礎設施建設等達成合作共識，體現了以人為本、智能向善的理念。

此外，APEC中國年還舉行了數字周系列活動，形成數智賦能、開放創新生態、跨境數據等領域的重要合作成果，將有力促進創新領域合作，培育亞太增長的新動能和新優勢。

六、打造亞太合作的落地平台

第六，打造亞太合作的落地平台。會議期間，習近平主席宣布中方支持亞太合作的一系列自主舉措，包括設立亞太共同體研究中心，倡議組建世界灣區經濟合作聯盟，提供新的資助，以開展APEC務實合作，在數字技術、跨境數據流動、清潔能源、中小企業發展等領域設立新的合作機制。

同時，我們還充分考慮亞太地區的差異性，推出了一批促發展、惠民生的務實舉措，涉及交通運輸、公共衛生、能源、糧食安全、人力資源、反腐敗等各個領域。這些舉措契合各方發展需要，將有力推動亞太共同體建設走深走實，為共同體不斷增添新的內涵。

王毅談中俄美元首會晤：這是一次和平峰會

我們欣慰地看到，這次會議也促進了亞太各方的信任和團結，各經濟體領導人舉行了一系列雙多邊活動。習近平主席同美國總統特朗普舉行了雙邊會晤，就如何落實中美建設性戰略穩定關係作出新的戰略指引。

習近平主席還同俄羅斯總統普京舉行了雙邊會晤，圍繞深化中俄全方位戰略協作達成新的合作共識。大家都很關心中俄美元首會晤的情況。

今天下午，習近平主席、普京總統、特朗普總統舉行了會晤，就事關全球和平、安全與穩定的重要問題深入交換了意見。這是三國元首歷史上首次舉行會晤，意義重大、影響深遠，是載入史冊的標誌性事件。會晤氣氛坦誠友好、富有建設性，取得了一系列共識，對外發布了面向世界的和平宣言，核心就是共同維護世界和平，促進大國關係戰略穩定。

可以說，這是一次和平峰會。

各位記者朋友，通過幾天的採訪，大家一定對深圳這座城市留下了深刻印象。深圳是中國改革開放的重要窗口，是中國特色社會主義先行示範區。我們在深圳辦會，彰顯了致力於擴大高水平對外開放、推動建設開放型亞太經濟的決心。

我們要以深圳為新起點，向着亞太共同體的目標堅定前行，為中國人民和亞太人民的福祉作出不懈努力，為世界和平與發展作出更大貢獻。以上就是這次會議的主要成果，謝謝各位。

【現場記者問答】

在記者會問答環節，新加坡亞洲新聞台（CNA）記者率先就中俄美元首歷史性三方會晤提問，關注會晤成果是否符合中方預期、三國未來會否建立正式跟進機制，以及中國將在其中發揮甚麼作用。

王毅回應指，中俄美作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，肩負促進全球和平與安全的重要責任。三國領導人此次圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定等議題深入交換意見，達成重要共識，並發表和平宣言，向國際社會釋放積極信號。

王毅從三個方面評價此次會晤。首先，這是一次具有開創意義的歷史性會晤，三國元首首次面對面舉行會議，不僅開創了三國最高領導人交往的新紀錄，也為新時期大國協調互動構建新範式。他形容，這是「國際關係史上的一個重大創舉」。

其次，會晤體現了大國擔當。王毅指出，當前國際局勢複雜多變，國際社會對和平穩定的期盼日益強烈，三國領導人此次面對面介紹各自戰略意圖，同意防止發生衝突對抗，守住和平共處底線，並期待形成和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係新格局。他引述習近平所言，「大國和則世界安，大國鬥則世界亂」，認為此次會晤既有利於三國，也將造福世界。

第三，王毅形容這是一次深入溝通、富有建設性的會晤。他強調，中國一貫主張大小國家一律平等，但大國擁有更多資源和能力，應展現更大擔當，在國際事務中帶頭講平等、守誠信、尊道義、重合作。此次發表的和平宣言凝聚三方共識，對應對全球性挑戰及維護世界和平穩定具有積極意義。

至於未來如何落實會晤成果，王毅表示，中方將同俄美兩國一道，全面、高效落實此次會晤達成的共識，並「通過工作層保持我們的溝通和協調」，共同為建設更美好的世界作出努力。

為何聚焦亞太共同體？王毅：亞太合作不能走回頭路

隨後，新華社記者提問，為何今次深圳APEC會議聚焦建設亞太共同體，以及這一目標對中國和亞太地區有何意義。

王毅表示，亞太共同體的構想伴隨APEC發展逐漸形成。2020年，APEC通過《布特拉加亞願景》，提出到2040年建成亞太共同體的目標。如今距離2040年只剩十多年，如何將共同體建設「從目標轉為行動、從願景成為現實」，成為亞太各經濟體需要共同回答的問題。

他指出，今次深圳會議在《布特拉加亞願景》基礎上，進一步搭建亞太共同體的「四樑八柱」，制定實施路線圖，為未來合作確立具體方向。王毅形容，「亞太共同體的建設從深圳真正起航」。

談及當前國際經濟環境，王毅指出，近年經濟全球化遭遇逆流，外界對亞太合作前景出現疑問，因此中方推動建設亞太共同體，正是希望發出開放合作的明確信號。他引述習近平在當日會議上的講話，強調「經濟全球化不時有回頭浪，但亞太合作不能走回頭路」。

王毅認為，《深圳展望》的達成，表明各方願意克服分歧，維護APEC成立以來推動開放合作的初心，令亞太共同體建設進入實質推進的新階段。

他又指出，亞太共同體的建設與中國倡導的構建人類命運共同體理念一脈相承。習近平早於2013年便提出樹立亞太命運共同體意識，其後相關理念逐步融入APEC合作進程。王毅表示，「世界要發展，關鍵看亞太」，認為今次會議將中國理念與亞太合作願景結合，會在亞太合作歷史上留下重要一頁。

本場記者會僅2輪記者提問，外交部發言人毛寧隨後宣布，由於時間關係，當晚記者會結束。