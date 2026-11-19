隨着中美俄三國元首歷史性會晤結束，2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周亦來到尾聲。11月19日晚，中共中央政治局委員、外交部長王毅在位於深圳會展中心的新聞中心舉行APEC峰會總結記者會，介紹會議主要成果，並回答中外記者提問。原定晚上9時開始的記者會，最終延至約10時舉行。王毅一到場便向記者解釋，自己剛剛在機場相繼送別美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），並向久候的記者表示感謝。



11月19日，王毅在機場送別美俄元首後，在新聞中心召開APEC總結記者會。（香港01）

王毅開場時表示：「我剛剛在機場相繼送別了特朗普總統和普京總統，所以讓大家在這久等了，各位辛苦了。」他又說，「這幾天大家積極報道這次APEC會議，我也代表會議主辦方向各位記者表示衷心的感謝。」

記者會現場氣氛熱烈，吸引大批中外媒體關注。 由於新聞發布廳內位置有限，未能進入會場的記者聚集在外面的通道口等候，紛紛舉起手機拍攝，部分人更使用自拍棒、架起拍攝設備，希望隔着人群記錄現場情況。現場人頭湧湧，不少記者將手機高舉過頭頂，場面相當熱鬧。

與此同時，新聞中心內的大屏幕亦同步直播記者會，讓未能進入發布廳的媒體記者觀看。隨着王毅出現在直播畫面上，不少記者停下手上的工作，抬頭關注其發言，更有人拿起手機拍攝大屏幕，或與屏幕上的王毅合照「打卡」，記錄這場APEC中國年最後階段的重要記者會。

王毅在會上總結，今年APEC中國年期間，中方共舉辦321場會議和活動，各經濟體與會代表達上萬人次，創下APEC歷史紀錄。他表示，今次深圳會議達成《亞太經合組織領導人深圳展望》，在亞太共同體建設、區域自由貿易、互聯互通及創新增長等六個方面取得重要成果。

談及備受關注的中俄美元首三方會晤，王毅形容這是三國元首歷史上首次舉行會晤，是「載入史冊的標誌性事件」，並稱之為一次「和平峰會」。他表示，三國領導人就維護世界和平及促進大國關係戰略穩定等問題深入交換意見，達成一系列共識。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

記者會隨後進入問答環節，新加坡亞洲新聞台（CNA）記者率先就中俄美會晤成果及未來跟進機制提問，新華社記者則關注亞太共同體建設的意義。王毅表示，中方將與俄美兩國一道落實會晤共識，並透過工作層保持溝通協調。

整場記者會歷時約25分鐘，在完成兩輪記者提問後，由外交部發言人毛寧宣布結束。隨着王毅向外界總結深圳APEC會議成果，為期多日的APEC領導人會議周亦正式落下帷幕。