鄭麗文出席紀念抗戰活動喊話創造下個黃金30年　痛批台獨是假議題

10月29日國民黨主席鄭麗文出席台北市中正紀念堂舉行的「台灣光復暨抗戰勝利81週年慶祝大會」，她致詞時強調，國民黨不僅要捍衛民主、締造和平，也要為中華民國下一個黃金30年的開創肩負責任。



針對台灣陸委會副主委沈有忠日前稱「台灣從來都沒有台獨選項，現階段沒有台獨議題」的說法。鄭麗文質疑，若台灣從來不存在台獨的選項，「民進黨台獨黨綱為什麼會產生？過去在台灣的統獨對立分歧，因為台獨主張所製造的內部割裂，全部都是假議題與虛耗？」



她強調，「不管他是真情還是假意，證明了中華民國經得起時代一次又一次的考驗」，她稱，「證明中華民國的價值，中華民國的存在才是2,300萬人共同的目標、唯一的依靠，更證明國民黨百年來所走的路線沒有錯誤。」



國民黨主席鄭麗文10月29日出席台北市中正紀念堂舉行的「台灣光復暨抗戰勝利81週年慶祝大會」。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文指出，美國總統特朗普日前表示，「如果我們有聰明的總統，就不會有台灣的兩岸問題存在」，一方面是在指他自己是聰明、有遠見的美國總統，但何嘗不是敲打在台灣的賴清德總統，畢竟特朗普先前才表示美國不支持台獨，也不會為了台獨出兵，因為這是一個可以避免，而且沒有必要的戰爭。

國民黨主席鄭麗文近日積極助選。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文致詞時提到，國民黨創立了中華民國，也開創了台澎金馬今天的民主成就、經濟奇蹟及，她強調，唯有中華民國才能真正維護台灣的民主法治自由，創造未來更新的均富跟繁榮，「國民黨今天不但要護民主，要締造和平，還要負責創建中華民國下一個黃金30年」。