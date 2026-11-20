法節目嘉賓談黃仁勳出軌稱「華僑都是中國間諜」 中使館斥：抹黑
撰文：許祺安
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日前，法媒FranceInfo晚間節目《知情者（Les Informés）》訪談嘉賓克魯澤（Vincent Crouzet）談到黃仁勳出軌事件時，稱「整個華僑族群都是中國間諜」。20日，中國駐法國使館發言人回應指，該論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀。
近日，克魯澤（Vincent Crouzet）在法媒FranceInfo晚間節目《知情者（Les Informés）》以訪談嘉賓身份談到英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳與中國女子黃樂（Alice Huang）婚外情時，稱「整個華僑族群都是中國間諜」。
據公開資料顯示，Vincent Crouzet是一名法國間諜小說作家、地緣政治與情報評論員，曾任對外貿易顧問與前預備役軍官。
據微信公眾號「中國駐法國大使館」20日消息，中國駐法國使館發言人就「整個華僑族群都是中國間諜」言論回應指，該論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀，充斥了冷戰思維和意識形態偏見，嚴重傷害了廣大旅法華僑華人的感情。中國使館對此表示強烈不滿和堅決反對。
使館發言人表示，長期以來，旅法僑胞一貫遵守法國的法律法規，積極融入當地社會，促進當地經濟發展，為深化中法關係和兩國人民相互了解作出重要貢獻，敦促法國有關媒體和個人切實尊重旅法華僑華人的尊嚴和名譽，停止捕風捉影、炒作所謂「中國間諜」議題，立即採取切實措施消除負面影響。
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