《華爾街日報》（The Wall Street Journal）11月13日發表題為《黃仁勳必須走》（Of Course Jensen Huang Had to Go）的社論，在毫無實證下將黃仁勳與所謂「中國間諜」強行掛鈎，引發內地媒體強烈譴責。多家媒體發文駁斥，直指該社論拋開證據強行定罪，大搞種族偏見與麥卡錫主義（McCarthyism）。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

社論拋「間諜國家」論 「非常中國」涉種族歧視

據《華爾街日報》，該報編委會認為英偉達（Nvidia）掌握全球人工智能算力的命脈，其晶片架構直接牽動全球防務與高科技競爭。

社論直言，黃仁勳與身為中國公民的Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）之間過從甚密的私人關係，在當前華盛頓對華實施嚴厲先進半導體出口管制的背景下，已經超越單純的企業道德瑕疵，構成無法承擔的國家安全合規漏洞。

該篇社論雖然承認「沒有公開證據」證明黃樂受僱於北京安全部門，卻筆鋒一轉，宣稱「在當今中國，這種區別往往不算區別」，甚至將中國直接定性為「一個間諜國家，而不僅僅是一個擁有情報機構的國家」。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳參加美國-沙特投資論壇。（Reuters）

文章更以「非常中國的那種」來形容黃樂的金融職業背景，並在結尾自詡其理念源自《獨立宣言》與《國富論》中的「自由市場與自由人民」。

內媒：作廢美國「無罪推定」原則 與麥卡錫主義無異

16日，上海廣播電視台旗下《看看新聞》發表長文反駁，將社論的邏輯概括為「拋開證據不談」，指其徹底作廢了美國自身標榜的「無罪推定」，按國籍與族群貼標籤的做法與麥卡錫主義無異。

文章反問：美國擁有18個情報機構，從「稜鏡門」到在世界多地策動顏色革命，「那美國是不是『間諜國家』？」。

2022年9月24日，美國維珍尼亞州麥克萊恩市（McLean），圖為中央情報局（CIA）總部入口處。（Reuters）

針對「非常中國的那種」一語，文章質疑該報「敢不敢寫『非常猶太的那種』或者『非常黑人的那種』」，指其流露骨子裡的傲慢與偏見，並諷刺社論末尾自詡代表「自由市場與自由人民」的註釋與正文背道而馳。

文章更表示，《華爾街日報》必須撤稿，必須道歉。

胡錫進：將黃仁勳下台歸咎中國是「甩鍋」

《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文批評，《華爾街日報》編委會的文章「竟把搞掉黃仁勳的鍋甩給中國」，稱其羅列黃仁勳下台的「好處」，本質上是美國輿論機器狹隘的地緣政治迷思，無法正視中國產業自主發展的現實。

另據此前報道，對於黃樂是否中國情報機構派出的間諜，胡錫進表示，他高度懷疑黃樂根本不是「中國女間諜」。

胡錫進表示，他也是情報學出身，據他所知，中國情報界從不專門使用美人計。中國防美人計，但從不要求女情報人員通過「上床」實現任務目標。