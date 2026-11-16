黃仁勳辭職‧有片｜台科技業力挺 台北101點燈｢台灣愛Jensen｣送暖
撰文：吳真銘
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英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳，因傳出多宗婚外情，最終因壓力而辭職。黃仁勳為台灣科技產業鏈的重要夥伴，他辭職後，台灣科技圈決定共同發聲力挺。
台媒報道，台北101大廈於11月16日晚上6點亮起在外牆跑馬燈輪播「台灣AI共創未來」、「Thrive Together（一起成長茁壯）」、「台灣❤️Jensen」、「家人❤️友誼」等文字，向黃仁勳傳達台灣科技產業的支持，活動預計連續舉辦2晚。
據台媒《ETtoday》報道，這場台北101點燈是台灣資訊業界在短短24小時內發起的緊急動員，台北101董事長賈永婕隨即迅速配合落實。賈永婕16日下午也在Facebook預告，「對了，今晚6點鐘要看一下101的點燈喔。」
關於台北101點燈的文字，科技業者思考一番，最後決定用最簡單的文字呈現，分別是「台灣AI共創未來」、「Thrive Together（一起成長茁壯）」、「台灣❤Jensen」、「家人❤友誼」，希望跨海讓黃仁勳知道台灣夥伴與他同在。台灣供應鏈業者曾私下透露，不僅視黃仁勳為合作夥伴，更親眼見證黃仁勳如何一步步走到今天，將AI真正落地發揚，這一切都看在台廠眼中。
和碩集團董事長童子賢非常關注黃仁勳的動態，他表示，「飲水思源、AI帶旺台灣，AI也讓世界看見台灣，而台灣人均GDP能超越日、韓，與台灣產業最近三年出口長紅有偌大關係，其中Jensen（黃仁勳）的帶動更是功不可沒。」童子賢更感嘆說道，「台灣，欠黃仁勳一顆大大的勳章！」
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