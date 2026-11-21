近日，法國公共廣播機構Franceinfo晚間節目《知情者（Les Informés）》有訪談嘉賓稱「整個華僑族群都是中國間諜」。隨後中國駐法國大使館提出嚴正抗議，痛斥該論調純屬污衊抹黑。事件引發外界熱議，Franceinfo於周五（20日）發表道歉聲明，對未能及時察覺該言論表示歉意。



在法媒晚間節目上，有訪談嘉賓稱「整個華僑族群都是中國間諜」。（ franceinfo網站）

據觀察者網報道，事發於上周五播出的Franceinfo一期節目中，當時節目在討論法國有多少中國間諜時，法國智庫國際關係與戰略研究所研究主任瑪麗-塞西爾·納韋斯竟笑着回答：「整個華僑華人群體，都有可能。」隨後，另一名嘉賓、自稱曾是法國對外安全總局（DGSE）特工的電視評論員文森特·克魯澤（Vincent Crouzet）更指：「每一名中國公民，或者每一名原籍中國的人……都仍然與中國保持聯繫，而且必須定期向其匯報。」

有關片段播出後迅速引發熱議。經濟學家本傑明·布爾鮑默直斥這段對話是「陰謀論與仇外情緒令人眩暈的爆發」，並批評當時的節目主持人沒有及時制止。

中國駐法國使館發言人回應指，該論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀。（中國駐法國大使館網站截圖）。

11月20日，中國駐法國大使館發言人就事件作出回應，指所謂「整個華僑族群都是中國間諜」的論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀，充斥冷戰思維和意識形態偏見，嚴重傷害廣大旅法華僑華人的感情，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

面對中使館抗議及外界抨擊，Franceinfo周五發表道歉聲明。Franceinfo在向《南華早報》提供的聲明中表示，上周五節目中出現涉及華僑華人的言論，「引起人們的震驚是完全可以理解的」，並對主持人「當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意」。該機構承諾將在周五晚間的節目中再次發表聲明致歉，並指「今後我們將更加警惕」。

分析人士認為，這一事件反映出法國與北京之間地緣政治緊張局勢下，法國社會對華人群體的種族主義情緒正在加劇。反種族主義及少數族裔記者協會（AJAR）發言人雷米-肯佐·帕熱警告，Franceinfo傳播此類失實訊息，極可能危及華人群體的人身安全。

雅克·德洛爾研究所中國問題專家薩沙·庫爾蒂亞爾則分析指出，針對亞裔的種族主義在歐洲一直存在，如今隨着法國與北京地緣政治競爭加劇，這種種族主義情緒再度抬頭，並將矛頭直指華人。