中國籍數學家王虹獲菲爾茲獎　法國總統馬克龍致電：幹得好｜有片

7月23日，有數學領域「諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎正式揭曉。四位獲獎者分別是John Pardon、Jacob Tsimerman，以及中國數學家鄧煜（Yu Deng）和王虹（Hong Wang）。



馬克龍致電王虹，向她表達祝賀。（中國新聞網）

2026年1月，上海，丘成桐為王虹頒發世界華人數學家大會數學金獎。（清華大學丘成桐數學科學中心）

其中，王虹現為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授。

結果揭曉後，法國總統馬克龍親自致電王虹，向她表達祝賀。

「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」馬克龍在社交媒體X平台發文稱，王虹曾在法國高校接受教育，現為IHES教授，因此她「體現了我們研究和教育的卓越水平」。

視頻顯示，馬克龍稱讚王虹「幹得好」，稱他和所有法國學者對此感到「無比自豪和興奮」。

他還說，王虹獲獎，「對年輕女孩來說，是一個非常棒的榜樣」。

王虹獲菲爾茲獎。（新華社）

王虹资料图。（網絡圖片）

中國數學家王虹。（網絡圖片）

王虹，1991年生於廣西桂林，16歲考入北京大學地球與空間科學學院，一年後轉入數學科學學院。

2025年2月，她與Joshua Zahl發表127頁論文，宣告攻克三維掛谷猜想這個研究「一根針在三維空間中旋轉掃過的最小區域」的百年難題。萊斯大學數學家Nets Katz評價這項成果「百年一遇」。

她現為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授，是該所歷史上首位華人、首位亞裔終身教授。而IHES此前13位數學終身教授中，有8人拿過菲爾茲獎。

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2026年1月，上海，Caucher Birkar教授為鄧煜頒發世界華人數學家大會數學金獎。（清華大學丘成桐數學科學中心）

鄧煜，1989年生於深圳，2006年IMO金牌得主，保送北大數學系，後轉入MIT，普林斯頓博士。

他與合作者用開創性方法攻克了希爾伯特第六問題的狹義版本，這是1900年希爾伯特提出的23個問題之一，125年來首次迎來實質性突破。該成果為微觀粒子世界和宏觀流體世界之間架起了一座堅實的數學橋梁。

預測市場給王虹開出的奪獎概率一度高達80%以上。

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹（前排左五）與鄧煜（前排左二）雙雙獲獎。（何旭華教授提供）

中國數學家鄧煜、王虹雙雙上榜。這是中國籍數學家首次獲得菲爾茲獎。

這一臨界點的到來，是國家投入、學術生態改善、人才梯隊成熟三重因素疊加的結果。它不是一個偶然的「天才爆發」，而是一個持續了二十年的系統性工程終於在2026年結出的果實。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

