法國示威爆騷亂　胡錫進批：國家競爭力降低，民主潰瘍發生癌變

法國近期因生活成本高漲而引發全國抗議活動。據統計，事件造成約1,500間企業受損，損失估計達數億歐元。法國當局指，截至10月18日，全國示威導致最少1800人被捕，一座歷史悠久的市政廳被燒毀，並發生大規模搶劫事件。



官媒《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進在微博發文稱，「法國不僅病了，而且病得很重」。



法國利摩日市擁有143年歷史的市政廳10月17日（周六）遭暴徒縱火後幾乎倒塌.（Reuters）

胡錫進稱，利摩日市有著143年歷史的市政廳在示威者的歡呼和口哨聲中被焚毀倒塌，它的視覺衝擊力超過了近年所有示威暴力場面。它是法國民主潰瘍發生癌變的象徵性畫面。

胡錫進稱，「法國亂了」，這是整個世界的強烈印象。儘管法國有街頭抗議的傳統，但燒市政廳、打砸和洗劫商店，這些鏡頭暴露了法國無政府主義的一面。它們絕非法國「民主」的點睛之筆。

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胡錫進稱，法國近年街頭抗議變頻，一波剛平，另一波又起，其深層原因具有長期性。教育領域的問題已積累多年，但更根本的原因在於，法國的公共支出佔GDP比重接近57%，稅負也處於較高水平，但高福利慣了的老百姓仍不滿足，認為公共服務質量未能達標。生活成本壓力、不平等感以及政治格局的碎片化，讓各種不滿不斷發酵，並且通過互聯網一再放大。

胡錫進稱，本輪抗議由學生引發，邏輯卻與之前沒有大區別：法國人就是想要更好的日子，政府增加赤字也好，變戲法也好，必須把它拿出來給我們。不給？那我們就鬧，就砸，就燒。

胡錫進稱，此次抗議迅速擴大向全國，再次表明高福利制度必須與經濟增長的基本面及健康的人口結構相匹配，沒有經濟增長的強勁動力，一切都是虛的。法國的政治層面存在維持現狀的壓力，因為一旦觸及實質性調整，很容易觸發街頭政治運動，蛋糕沒有做大，要調整福利，割誰那一塊都疼，所以法國形成「抗議示威—調整受阻—赤字繼續擴大—資源進一步緊張—抗議更易發生」的惡性向下螺旋。

胡錫進最後稱，法國不僅病了，而且病得很重，國家競爭力降低，在世界經濟大循環中的位置被削弱，國內又貪圖享受，政治碎片化，極化，它的出路在哪裡？政治家們在帶各種節奏，準備迎接2027年總統選舉，但老百姓只要一樣東西：給我們更好的福利。