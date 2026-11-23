據新華社報道，11月21日，「神舟二十四號」乘組3名航天員參與了發射場區全系統合練和全區合練。此次合練是神舟二十四號發射前的最後一次要素齊全、最接近實際發射流程的合練。



雖然中國官方尚未公佈火箭的具體發射時間和乘組名單，但根據11月20日下午美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發佈的航空警告，綜合過往發射經驗，若無意外，神舟二十四號的發射時間鎖定在11月25日上午8時15分前後。



據此時間推斷，中國載人航天工程辦公室或將於明（24日）召開發佈會，公佈最終發射時間和航天員乘組名單。



神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。（央視新聞）

中英雙語操作手冊與清真航天餐備妥

據新華社，11月21日，在北京航天飛行控制中心統一調度下，酒泉衛星發射中心、西安衛星測控中心及任務各測控點實施聯調聯控，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。

「神舟二十四號」乘組3名航天員演練了發射日全流程活動。航天員系統開展了乘組航天員醫學檢查等準備工作，對出征儀式、艙內狀態設置、進艙後流程等進行了1比1演練。

「神舟二十四號」乘組3名航天員演練了發射日全流程活動。（央視新聞）

「神舟二十四號」乘組3名航天員演練了發射日全流程活動。（央視新聞）

報道亦披露，本次合練，神舟二十四號航天員乘組進行了出征儀式、進艙操作等全流程1∶1演練。針對本次的中外聯合飛行乘組，航天員系統編制了中英文雙語操作手冊，並結合外籍航天員飲食習俗，做好清真航天食品配套保障。

中國載人航天收官之戰 問天閣迎首位外籍航天員

據悉，神舟二十四號是今年載人航天的收官一發，也是載人航天工程歷史上第41次飛行任務、第18個航天員乘組。這次乘組3人，2名中國航天員加1名巴基斯坦載荷專家，是中國載人航天史上第一次中外聯合飛行。

左邊為穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）右邊則為胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）。

返回的時候，巴方專家待一周到十天左右，隨神舟二十三號乘組（朱楊柱、張志遠與黎家盈）返回。

值得注意的是，神舟二十三號乘組其中1人將做一年期駐留，將與神舟二十四號另外2名航天員於日後一同返回。

中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈（左）將參與今次任務，與朱楊柱（中）、張志遠（右）一同升空 。（政府新聞網）

或將於25日早八點發射

據此前報道，神舟二十四號載人飛船與長征二號F遙二十四運載火箭組合體11月17日轉運至發射區，擇機實施發射。

3日後，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）公佈了一份航空警告，淨空範圍與以往神舟系列飛船發射時的淨空範圍一致根據航空警告，推測神舟二十四號將於2026年11月25日早上8點左右，從酒泉衛星發射中心發射升空。發射窗口是從8點08分開始，一直延續到8點48分。

根據航空警告，神舟二十四號將於2026年11月25日早上8點左右，從酒泉衛星發射中心發射升空。（FAA截圖）

根據航空警告，神舟二十四號將於2026年11月25日早上8點左右，從酒泉衛星發射中心發射升空。（FAA截圖）

當前，酒泉衛星發射中心已經處於冬季，低溫已經達到了零下3至4度。「神舟二十四號」任務的發射時間在早晨，出征時間則在凌晨，處於一天當中溫度最低的時段，航天員乘組將在月夜出發低溫出行。