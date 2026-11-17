據新華社11月17日報道，神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。



據中國載人航天工程辦公室介紹，17日，神舟二十四號載人飛船與長征二號F遙二十四運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。

神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。（央視新聞）

神舟二十四號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體17日轉運至發射區。（中國載人航天微信公眾號）

據此前報道，神舟二十四號載人飛行任務將有1名巴基斯坦航天員以載荷專家身份參加，在完成短期在軌飛行後，隨著神舟二十三號載人飛船返回，這是中國載人航天工程歷史上，中國空間站將迎來首位外籍航天員到訪。

左邊為穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）右邊則為胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）。

被選中的巴基斯坦航天員將乘坐中國製造的航天器，從中國發射場升空，接受中國教員的訓練，並在軌道飛行期間使用中文進行交流。據了解，入選的巴基斯坦航天員在發射前都不會返回巴基斯坦，而是將在中國完成訓練後直接升空；返回地球後，在經過一段恢復期後才會回國。