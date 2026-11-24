11月24日，山東省淄博市中級人民法院一審宣判貴州省委前常委、畢節市委前書記吳勝華受賄案。法院查明吳勝華非法收受財物共計折合人民幣1.13億餘元，以受賄罪判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；追繳在案的受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



非法收受財物1.13億餘元，吳勝華一審被判無期徒刑。（山東省淄博市中級人民法院）

據新華社報道，2004年至2025年，被告人吳勝華利用擔任貴州省貴定縣委副書記、副縣長，貴定縣委書記，黔南州副州長，黔南州委副書記、都勻經濟開發區黨工委書記，黔南州州長，貴州省副省長，貴州省委常委、畢節市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、礦產審批、工程承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1.13億餘元。

貴州省委常委吳勝華被查。（畢節日報）

淄博市中級人民法院認為，被告人吳勝華的行為構成受賄罪。吳勝華受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑑於吳勝華受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，並有重大立功表現，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

2025年7月24日，中央紀委國家監委網站發布消息，貴州省委常委、畢節市委書記吳勝華涉嫌嚴重違紀違法；2026年1月7日，中央紀委國家監委網站發布消息，對吳勝華開除黨籍和公職並移送檢察機關審查起訴。

公開資料顯示，吳勝華，男，布依族，1966年10月出生，貴州都勻人，1988年8月參加工作，1994年7月加入中國共產黨，在職研究生學歷，哲學碩士，經濟師。吳勝華長期在貴州工作，2020年，吳勝華任貴州省副省長，後於2022年4月躋身貴州省委常委，同年5月起任貴州省委常委、畢節市委書記。2025年7月，吳勝華任上被查。

據內媒《界面新聞》報道，吳勝華擔任黔南州州長共4年半時間，在其之前的兩任州長李月成和向紅瓊，以及他之後的繼任州長鍾陽都已先後落馬。