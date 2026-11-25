11月19日，美國普林斯頓大學一名中國博士生在列根華盛頓國家機場被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，引起美國學術界關注。不過，隨着美國國土安全部作出回應，這名學生在美國近十年的移民身份問題亦逐漸浮現。



本文轉載自《觀察者網》。



被拘留的是24歲的謝翌（Eva Yi Xie），目前在普林斯頓大學攻讀神經科學博士學位。

據《每日普林斯頓人報》等美媒報道，謝翌此前在華盛頓出席神經科學學會年會，並展示了自己的研究成果。11月19日，她原定由華盛頓飛往三藩市，探望正在史丹福大學攻讀數學博士學位的男友，卻在機場被ICE拘留。

被拘留前，謝翌曾透過通訊軟件Slack向實驗室同事求助，其後一度失聯。直至翌日上午，同事才重新與她取得聯絡。

公開資料顯示，謝翌於2016年隨家人到美國，其後入讀紐約布朗克斯科學高中。2024年，她從麻省理工學院畢業，取得電腦科學和數學學位，隨後入讀普林斯頓大學，在布羅迪實驗室從事神經科學研究。

被ICE拘留的謝翌。（觀察者網傳自《紐約時報》）

申請庇護近十年 仍被認定為「非法移民」

謝翌被拘留後，普林斯頓大學已向她提供法律援助。布羅迪實驗室則在社交平台發文聲援，稱謝翌是一名出色的計算、實驗及系統神經科學家。她出席會議展示研究成果，如今卻身處拘留中心，實驗室呼籲外界協助「帶她回家」。

美國國土安全部於11月20日發表聲明，披露謝翌在美國長期居留的身份問題。據美國國土安全部的說法，謝翌是一名來自中國的非法移民。她於2016年3月16日獲准臨時入境美國，原應於同年9月15日前離境，但其後一直留在美國。聲明指謝翌違反美國移民法，並強調她「從未獲得有效的在美學習許可」。

國土安全部亦證實，ICE於11月19日在列根華盛頓國家機場採取的是一次「有針對性的移民執法行動」，並非隨機截查。國土安全部表示，謝翌將獲正當法律程序保障，並會在遣返程序進行期間繼續由ICE拘留。

圖為普林斯頓大學的中國籍博士生謝翌（Eva Yi Xie）。（X/@benzhou327）

那麼，謝翌為何在最初獲准逗留的期限屆滿後，仍能繼續在美國生活和求學近十年？

她的律師多伊爾（Kerry Doyle）稱，謝翌於2016年隨父母「合法入境」美國，當時年僅14歲。其後一年內，家人便為她提出庇護申請。

這宗申請其後轉交移民法庭，至今尚未有最終裁決，聆訊定於2028年1月舉行。

《每日普林斯頓人報》指出，目前尚不清楚謝翌持甚麼簽證入境美國，也不清楚謝翌一家是在最初獲准逗留的期限屆滿前還是屆滿後申請庇護，以及他們申請庇護的具體原因。

多伊爾表示，她尚未取得謝翌的全部移民文件，因此亦未掌握相關細節。

美國政府態度強硬

對於這宗遲遲未有結果的庇護申請，美國國土安全部在聲明中表明，申請仍在審理，並不代表申請人在美國擁有合法身份。

「國土安全部已經廢除了拜登政府時期那項糟糕透頂的政策。該政策允許非法滯留美國的外國人在美國境內乘搭飛機四處旅行。」

「在特朗普總統領導下，國土安全部將不再容忍這種情況。本屆政府正積極採取行動，確保非法滯留美國的外國人不能再乘搭飛機，除非他們乘搭的是離開美國、自願遣返的航班。」國土安全部在聲明中寫道。

國土安全部表示，美國政府現時提供3000美元津貼及免費回程機票，鼓勵有關人士主動離境，以保留日後循合法途徑再次入境美國的機會。否則，他們將面臨拘捕和遣返，並可能失去再次入境的機會。

按國土安全部的說法，即使謝翌已在美國完成高中及本科課程，並入讀普林斯頓大學攻讀博士學位，亦不會因此改變該部門對其移民身份的認定。

不過，美國政府提出的執法理由是否足以支持今次拘留，仍有待法院審查。

美國普林斯頓大學（Princeton University）。（Facebook@Princeton University）

謝翌的律師已於11月20日上午向法院申請人身保護令（habeas corpus），正式要求法院審查拘留是否合法。

11月20日，弗吉尼亞東區聯邦地區法院法官特倫加（Anthony Trenga）下令，在法院作出進一步決定前，ICE不得將謝翌轉移至該司法管轄區以外。

法院同時要求美國政府最遲於11月25日下午5時提交回應，說明謝翌一案與過往涉及移民拘留是否合法的同類案件有否實質分別，並在有需要時提供相關移民及拘留紀錄。

美國部份國會議員亦就事件發聲。

新澤西州民主黨參議員安迪·金（Andy Kim）的辦公室表示，已與謝翌取得聯絡，正跟進案件。另一名民主黨參議員布克（Cory Booker）則要求ICE盡快作出完整解釋。

11月20日，弗吉尼亞州民主黨眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）發表聲明，認為拘留外國科研人員可能削弱美國吸引國際人才的能力。

據《每日普林斯頓人報》11月21日報道，謝翌已被轉送至弗吉尼亞州卡羅琳拘留中心。