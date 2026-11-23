11月18日，華盛頓，神經科學學會年會（SfN）。Eva Yi Xie（謝怡，音譯）站在自己的海報前，給路過的人講一項關於內嗅皮層「網格編碼」如何同時組織物理空間與認知維度的研究。她是普林斯頓（Princeton University）神經科學研究所三年級博士生。



第二天下午，她到羅納德里根華盛頓國家機場，準備搭國內航班離開。

據她所在的Brody實驗室公開訊息，就是在候機、臨近登機口的位置，她被美國移民與海關執法局（ICE）人員帶走。同事們先是在Slack上收到她發來的求助訊息，隨後失去聯繫，幾小時後才重新接上。她目前被關押在維珍尼亞州尚蒂伊（Chantilly）的一處ICE設施。

普林斯頓華人女博士Eva Yi Xie（左二）在讀期間多次參加研究討論會。（X@jieyusz）

普林斯頓校報19日晚率先報道。據目前公開訊息，這是已知第一例被ICE拘留的普林斯頓在讀學生。

生於上海 成於美國

Eva出生於上海，今年24歲。

2016年隨家人移居美國，入讀紐約布朗克斯科學高中。她在那年的校報裡說，自己剛到美國時英語不夠用，得提前跟老師打招呼，說自己可能聽不懂課。

從英語不夠用到MIT、普林斯頓

語言並沒有給她造成很大的困難，2020年她入圍Regeneron科學天才獎，校報稱她是該校三年來首位決賽選手；2024年從MIT畢業，計算機科學與數學雙學位，本科在Ila Fiete實驗室做海馬與內嗅皮層的決策模型，畢業前還去過Meta、微軟AI部門和IBM研究院實習。

在美國華盛頓機場被ICE拘捕的普林斯頓大學華人女博士Eva Yi Xie。（X@EvaYiXie）

之後進普林斯頓讀博，拿Centennial Fellowship，在Brody實驗室工作，合作導師是Carlos Brody、Nathaniel Daw，以及計算機科學教授Benjamin Eysenbach。

三位導師對她高度讚許，Brody說她是出色的計算與實驗系統神經科學家，對於她的被羈押，表示高度不滿；Eysenbach形容得更具體：

這週剛聊出一個想法，下週見面，她不光把它鑽深了，順手還鋪開了另外五個方向。

然而，這份優秀並不能讓她「合法」。

到底合不合法？

據《新聞周刊》和CBS獲得的聲明，國土安全部（DHS）認為「她的停留不合法」：

她於2016年3月16日以臨時身份獲准入境，應於同年9月15日前離境。



這次是里根機場的一次「定向移民執法行動」；她「從未持有在美國合法學習的授權」，並強調「一份待審的申請並不賦予美國合法身份」，她將在遣返程序期間繼續被ICE羈押。

聲明還把這次執法和本屆政府的立場掛鈎，「沒有合法身份的人不應在美國境內搭乘航班」。聲明同時提到，ICE會向被拘留者提供一張免費機票和3000美元，供其「自願離境」。

而律師Kerry Doyle認為：

Eva是以未成年人身份合法入境的，全家在抵美一年內提交了庇護申請；簽證雖已過期，但庇護案仍在審理，移民法庭下一次開庭在2028年初；她持有有效工作許可（EAD），沒有任何犯罪記錄；而且ICE到現在沒有告訴過她，為什麼抓她。

兩方說法看下來，「合法入境、停留期屆滿、庇護待審、持有工卡」這些是確定的，不確定的是——這些歷程夠不夠支撐一次無搜查令的逮捕、以及一次沒有保釋聽證的羈押。

延伸閱讀：移民局打指紋成誘捕陷阱？加州華女攜4歲仔遭ICE拘押至德州惹公憤

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法院沒說「放人」

11月20日，維珍尼亞東區聯邦法官Anthony J. Trenga就她的人身保護令申請下了命令：

禁止政府和任何配合方在法院另有裁定前，把她移出維珍尼亞東區；要求政府最遲在11月25日下午5點前，要麼書面說明本案與同院2025年的Hernandez案、以及第四巡迴法院Lopez Garcia案的爭點沒有實質差異，要麼提交反對意見並列明差異；如果政府選擇反對，則須附上她的移民、羈押與遣返記錄，她的答辯截止到11月30日下午5點。



雖然這算是好消息，但也不是很多人理解的「法官下令釋放」，這道命令只凍結了跨轄區轉移，防止人被轉到別的州（ICE早有前科）、倉促推進遣返。目前，她仍在羈押中，是否被釋放，取決於後面那場聽證。

一些界限

每次遇到這類事件，都有讀者疑惑，「為什麼在這裡／這個階段合法怎麼那裡／下個階段就不合法了」「難道ICE權力這麼大，可以胡亂抓人」？

ICE到現在沒有告訴Eva Yi Xie拘捕她的原因。（2017-2021.state.gov）

這就要說幾個關於「合法」的誤區：

工卡不等於身份

EAD（I-766）證明的是「這段時間你可以工作」，它不回答你是否合法居留、是否可被遣返。一個人完全可能同時處於庇護待審、停留期已過、正在遣返程序中、手裡還有一張有效工卡，這四件事並不互相矛盾。把「我有工卡」當成護身符，法律上站不住。「你不合法，但你可以工作」。



CBP和ICE是兩回事

CBP管口岸和入境，ICE管境內執法，不需要邊境，國內機場、車站、住處都可以動手。過去大家默認「不出境就沒事」，事實證明，在哪都行。



TSA認你登機和移民局認你身份也是兩回事

EAD在TSA的證件清單裡，你能過安檢、能登機；這不等於任何機構認定過你的身份、或者認定你不能被盤問。執法人員往往在接觸你之前，就已經通過訂座數據拿到了姓名、出生日期和航班訊息。



庇護待審不阻卻羈押，它能在一段時間內阻卻遣返，但並不當然阻止被拘留。

給正在美國讀書 或準備去參會的人幾個tips

1. 把身份狀態攤開自查一遍

什麼簽證、I-94停留期到哪天、有沒有待審申請、工卡和受理回執分別何時到期。拿不準就找持牌移民律師把完整案卷過一遍，別憑一張工卡判斷自己沒事。

身份懸置時，非必要的跨州飛行先跟律師過一遍。這不是嚇唬人。律師圈近兩年反覆提示，境內機場正在變成執法節點，長途飛行、外州開會、大樞紐轉機都值得單獨評估。

2. 出行前把聯絡鏈條留好

學校國際學生辦公室、自己的律師、家人、實驗室同事，存好。Eva能在被帶走後發出求助、讓校方和律師幾小時內動起來，靠的就是及時聯絡。

3. 我要聯繫我的律師

真被攔下，最實用的一句話是：我要聯繫我的律師。

保持冷靜，不主動提供與問題無關的訊息，不簽沒看懂、沒經律師過目的文件——那份「免費機票加3000美元」的自願離境文件，尤其要想清楚再決定。

4. 盯緊日期

開庭日、工卡到期日、補件通知，錯過一個，被動程度就不是一個量級了。

截至發稿，Eva仍在ICE羈押中。11月25日政府要交答卷，11月30日她的律師答辯截止，之後才是保釋與庇護的漫漫長路——庇護案本身，排期已經到2028年。

他人的態度：

維珍尼亞州第十選區聯邦眾議員Suhas Subramanyam在聲明裡說，拘押和遣返外國科學家，正在給美國的前沿科研製造寒蟬效應；新澤西州參議員Andy Kim的辦公室表示已聯繫當事人跟進；神經科學學會稱正密切關注，並與普林斯頓保持聯繫。

當然這個案例並不是想勸大家別去美國，也不是給無辜者定罪，只是提醒大家，過去很多人把「學校好、成績硬、沒犯過錯」當作安全感的來源，然而Eva的被抓說明學業表現和移民身份是兩條平行線，前者再亮，也替代不了後者的合規與清晰。

一個24歲、從英語跟不上一路走到普林斯頓實驗室的年輕人，研究的是大腦怎麼做決定。此刻，她自己的人生正卡在一個她無法獨自決定的程序裡。

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