美國移民及海關執法局（ICE）11月19日在華盛頓列根國家機場，拘留原定飛返新澤西州普林斯頓大學（Princeton University）的中國籍博士生謝翌（Eva Yi Xie），其律師指拘捕無法律依據。



據美國全國廣播公司（NBC）11月21日報道，24歲的謝翌是該校神經科學三年級博士生，在會議發表研究後於機場被捕。她14歲隨家人來美，庇護申請已待決10年；美國國土安全部（DHS）稱她2016年3月獲臨時入境，須於同年9月15日前離境，卻逾期停留，且從未持有有效就學授權，待決申請亦不賦予合法身份。

圖為普林斯頓大學的中國籍博士生謝翌（Eva Yi Xie）。（X/@benzhou327）

其律師反駁指，個案待決期間她有權居留、工作及就讀，ICE無拘捕令下拘捕，而她既無潛逃風險亦無危害社區，已在維珍尼亞州聯邦法院提出人身保護令訴訟。謝翌現被關押於該州卡羅琳拘留所。

圖為華盛頓列根國家機場。（Reuters）

謝翌的導師布羅迪（Carlos Brody）稱，謝翌仍從拘留所傳訊息，確保實驗及撥款申請照常推進；普林斯頓研究院院長普里斯特利（Rodney Priestley）稱對此表示痛心並已安排律師。