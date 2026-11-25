中共中央總書記習近平近日對黨內法規工作作出重要指示，他強調過去五年來，黨中央從全局和戰略高度謀劃和推進依規治黨，黨內法規制度建設紮實有力、成效明顯。他要求在新征程上堅持把依規治黨當作管黨治黨基本方式，持續高質量推進相關制度建設，為持之以恆推進全面從嚴治黨提供更有力的制度保障。



中共中央總書記習近平。

據新華社報道，全國黨內法規工作會議於本月24日至25日在北京召開，會上傳達了習近平的重要指示。習近平在指示中指出，新征程上要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想，認真貫徹黨的二十屆五中全會精神，緊扣加強黨的領導和黨的建設，補短板、強弱項，為持之以恆推進全面從嚴治黨、確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心提供更加有力的制度保障。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並發表講話。蔡奇指出，習近平的指示具有很強的政治性、指導性及針對性，為新征程上進一步做好黨內法規工作指明方向，必須深入學習領會並堅決貫徹落實。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇。（香港01直播）

蔡奇強調，堅持制度治黨、依規治黨是習近平黨建思想的核心要義之一，深刻回答了為什麼堅持依規治黨及怎樣堅持依規治黨等重大問題。要突出重點推動黨內法規工作提質增效，完善黨中央重大決策部署落實機制，堅持和完善黨的全面領導制度，推動健全全面從嚴治黨體系，保證民主集中制貫徹執行。

蔡奇還說，要以正確政績觀做好黨內法規工作，精準務實推進建章立制，以系統完備、科學規範、運行有效的制度體系增強工作效能；同時要切實增強黨內法規制度的剛性約束，強化學習教育，嚴格落實執行責任制，著力提升貫徹執行實效。

這次會議由石泰峰主持，李干杰、李書磊出席會議。各省區市和新疆生產建設兵團黨委、中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中管金融企業和部分中央企業、有關高校、中央軍委機關有關部門負責同志等參加會議。